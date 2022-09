“Nunca vi tantos ceros en mi vida”: se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo por un error bancario

Un puro golpe de suerte, aunque efímero. Un ciudadano estadounidense vio cómo aparecieron, de repente, 50 mil millones de dólares en su cuenta bancaria. No sabía cómo ni por qué ese dinero llegó a las manos de su familia, pero ahí estaban. Ante la inesperada situación, alertó a su banco y supo que todo se trató de un error.

Fue difícil para Darren James, que vive en Baton Rouge, en Luisiana (Estados Unidos), imaginar de dónde provenía ese dinero. Sin necesidad de jugar a la lotería, invertir en el mercado internacional o ahorrar durante muchos años, su familia se convirtió en multimillonaria de la noche a la mañana.

Su esposa lo llamó estupefacta y le dijo que se sentara. Tenía una noticia impactante que darle. Fue entonces cuando le comunicó que una gran suma de miles de dólares fue a parar sin razón en la cuenta bancaria de la familia. “Nunca vi tantos ceros en mi vida. Fue una locura. No conocíamos a nadie que pudiera tener tanto dinero”, expresó en declaraciones al medio BR Proud en junio de 2021. Ahora, la historia volvió a viralizarse porque fue replicada en el diario británico Daily Star.

Darren James aseguró: "Nunca vi tantos ceros en mi vida". Daily Star

“¿De dónde vino ese dinero? Lo único que sabíamos era que no era nuestro”, contó. Asimismo, reveló que nunca pensaron utilizarlo. “No lo ganamos, así que no pudimos hacer nada con él”, dijo James, que trabaja como agente de la ley del Departamento de Seguridad Pública de Luisiana.

Si bien todo se trató de un error bancario, por unos instantes se convirtió en el 25° hombre más rico del mundo y multiplicó por 10 el patrimonio del dueño de la marca Virgin Richard Branson.

El dinero regresó al banco

Los 50 mil millones de dólares aparecieron en la cuenta del hombre un sábado y desaparecieron el martes siguiente, luego de que la familia alertara al banco de lo sucedido. En esa línea, relataron que nunca les explicaron de dónde provenía el error.

Aunque fue por pocas horas, Darren manifestó que, si algún día tuviera en sus manos esa cantidad de dinero y fuera propio, lo emplearía en ayudar a los demás. “Hay suficiente grandeza en este mundo para que todos tengamos una vida que nunca pensamos que puede ser posible. Mi mayor sueño es darle a otras personas la esperanza de que hay algo positivo en este mundo”.

En cuanto al destino del dinero, la familia nunca supo a quién pertenecía ni por qué el banco se equivocó al ingresar ese dinero en su cuenta. Pero, lo que sí supusieron fue que, luego del regreso de la suma millonaria a la entidad bancaria, su dueño recuperó sus bienes y pudo disfrutarlos.

Tras informar al banco, regresó el dinero a su propietario real. Daily Star

El mencionado diario informó que cuando sucede un error como este, la persona beneficiada no puede quedarse con el dinero. Los bancos suelen detectar que hubo una falla y ponen en marcha una solución. Por lo que, si observan movimientos sospechosos, pueden presentar un informe policial, iniciar una investigación y, si falta algo de dinero, puede enfrentar la cárcel.