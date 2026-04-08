Hoy declara la escribana de Adorni; tras la tregua entre EE.UU. e Irán, reabren el estrecho de Ormuz

Declara hoy la escribana de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita citó a Adriana Nechevenko: su testimonio es clave para explicar cómo el jefe de gabinete financió la compra de su departamento en Caballito y la de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club. Mañana y el viernes se espera la declaración testimonial de las 4 mujeres que le prestaron dinero a Adorni para comprar las propiedades.

El oficialismo quiere sancionar la reforma a la ley de glaciares. La Libertad Avanza obtuvo dictamen favorable del proyecto que busca reducir las áreas periglaciales, hoy protegidas, para instalar nuevos proyectos productivos. La sesión está convocada para hoy a las 15 hs: la iniciativa ya tiene media sanción del Senado.

Donald Trump aplazó por dos semanas el ultimátum a Irán después de un día de negociaciones diplomáticas intensas. El mandatario de Estados Unidos dijo que tomó la decisión después de dialogar con las autoridades de Pakistán, que actuó como mediador. Decidí suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía”, posteó el republicano cuando faltaba menos de una hora y media para que venciera el ultimátum que le había impuesto al régimen.

Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz. El Consejo Supremo de Seguridad iraní aceptó la tregua, pero advirtió que no significa el fin de la guerra. Tras el anuncio, suben las bolsas mundiales y cae el petróleo: el Brent se está vendiendo en el mercado de futuros a poco más de 95 dólares, lejos del pico de casi 119 dólares el barril.

Boca ganó en su debut en la Libertadores. Superó 2 a 1 a Universidad Católica en Chile con goles de Paredes y Bareiro, y Juan Díaz para el club chileno. El equipo de Úbeda recibe este sábado a Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Apertura, y el martes próximo, también de local, jugará por la segunda fecha de grupos de la Libertadores contra Barcelona de Ecuador.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.