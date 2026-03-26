Hoy es el día en que Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia

Este jueves 26 de marzo a las 14.00 (hora de la Argentina), Noelia Castillo Ramos, de 25 años, recibirá la eutanasia tras la autorización legal necesaria para poner fin a su dolor. Su caso, que capturó la atención de la opinión pública española y europea, culmina después de un complejo proceso administrativo y judicial que se prolongó durante 20 meses, marcado por la oposición férrea de su padre y el respaldo de los organismos médicos competentes en Cataluña.

En 2024, Noelia Castillo Ramos se lanzó desde un quinto piso con el propósito de quitarse la vida y este hecho le provocó una paraplejia completa

¿Por qué Noelia Castillo Ramos pidió la muerte asistida?

La decisión de la joven se fundamenta en un cuadro de paraplejia irreversible que sufre desde el 4 de octubre de 2022, fecha en la que, tras ser víctima de una agresión sexual múltiple, tomó la drástica determinación de arrojarse desde un quinto piso. El impacto resultó en una lesión medular completa que la mantiene postrada, sin movilidad de la cintura hacia abajo y con dolores neuropáticos crónicos que ella misma calificó como insoportables.

La batalla legal que enfrentó Noelia Castillo Ramos

El recorrido judicial del caso resultó inusualmente extenso y desgastante. En una primera instancia, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña avaló que la joven cumplía con todos los requisitos sanitarios para acceder a la muerte asistida. Sin embargo, la intervención de su padre, apoyado por la asociación Abogados Cristianos, judicializó el proceso.

La última entrevista de Noelia, la joven que logró que le aprueben la eutanasia

En contraposición, el Tribunal Supremo ratificó el derecho de Noelia al procedimiento y sostuvo que la voluntad de la paciente prevalece sobre la oposición familiar. Posteriormente, el Tribunal Constitucional desestimó los recursos presentados por la parte querellante al no hallar vulneraciones de derechos fundamentales, permitiendo que el caso llegara hasta la última instancia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, donde en marzo de 2026 se rechazó la solicitud de una medida cautelar que buscaba frenar la eutanasia.

La dinámica familiar durante este tiempo fue de una profunda fractura. Mientras el padre se opuso hasta el último momento, su madre, Yolanda Ramos, manifestó una posición contradictoria pero de acompañamiento. “Estoy rezando a ver si a último momento dice que se arrepiente; si ella no quiere vivir, ya no puedo más”, declaró Ramos al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. Pese a no compartir la decisión de su hija, la madre confirmó que estaría a su lado en el hospital durante el procedimiento final.

La única entrevista a Noelia Castillo Ramos

En sus declaraciones públicas antes de recibir la muerte asistida, Noelia describió el aislamiento y la desesperanza que la llevaron a solicitar la asistencia médica. “Siempre me sentí sola; no tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, y dormir se me hace muy difícil”, confesó en diálogo con el mismo medio televisivo, enfatizando que buscaba irse en paz para finalizar con años de sufrimiento físico y emocional extremo.

Noelia ofreció una entrevista al programa Y ahora Sonsoles y su testimonio se volvió famoso en el mundo

Este proceso, que reabrió el debate social sobre los límites de la autonomía personal frente a la voluntad familiar, finaliza este jueves en el ámbito sanitario, cumpliendo con la decisión soberana de una joven que, tras años de encierro físico y emocional, buscó la muerte asistida como su única alternativa de alivio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA