Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero; promulgan la ley Nicolás para casos de mala praxis
Además, el Gobierno creó un centro antiterrorista; entregaron el premio Nobel de Química; Argentina juega hoy con Nigeria por el Mundial Sub 20. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 8 de octubre de 2025
- El Gobierno promulgó la ley Nicolás, inspirada en un joven que murió en 2017 por mala praxis. Entre los puntos principales dispone la creación de un registro unificado de eventos centinela, que funcionará como un sistema para reportar incidentes de seguridad y otros eventos que requieran investigación; también impone que si un profesional es inhabilitado en una jurisdicción, abarcará todo el país. La ley está inspirada en el caso de un joven que murió tras un diagnóstico erróneo.
- Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero tras la denuncia de Juan Grabois. El fiscal Federico Domínguez promovió una investigación penal contra el diputado nacional, a raíz de los 200.000 dólares que cobró en 2020 de Fred Machado, acusado de narco por Estados Unidos. A raíz de la denuncia, Espert renunció a su candidatura para las elecciones legislativas y también a la comisión de presupuesto en el Congreso.
- El Gobierno creó un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE. Tendrá como finalidad analizar y compartir información, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación eficaces en la lucha contra el terrorismo. El Gobierno justificó la normativa en que otros países tomaron medidas similares.
- El premio Nobel de Química fue para 3 científicos reconocidos por el desarrollo de estructuras metalorgánicas. Fueron premiados Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi. Los elegidos para el premio desarrollaron un nuevo tipo de arquitectura molecular que contiene grandes cavidades por las que las moléculas pueden fluir, hacia adentro y hacia afuera.
- La Sub 20 va por un lugar en cuartos de final del Mundial de Chile. La Selección Argentina juega esta tarde ante Nigeria desde las 16.30 por los octavos de final en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El equipo dirigido por Diego Placente llega a esta instancia después de cosechar tres victorias en la fase de grupos. Si avanza se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
