Incendio en Recoleta: inhumarán mañana a los cinco muertos

Los cinco integrantes de la familia ortodoxa judía que fallecieron esta mañana a causa de un incendio declarado en un departamento del barrio porteño de Recoleta serán inhumados mañana en el Cementerio Judío Sefaradí Bene Emeth, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, informaron a la agencia Télam voceros de la AMIA.

Los integrantes de la familia fallecidos en el incendio son Sofia Kabudi y sus hijos Rafi Jabbaz, de 3 años; Orly Jabbaz, de 7; y Esther Jabbaz, de 9. También murió en el siniestro Camila Jabbaz, de 17 años.

Todos ellos vivían en el séptimo piso del edificio situado en la calle Ecuador 1026.

Si bien aún no confirmaron la hora, sí explicaron que la ceremonia de inhumación se realizará “mañana, antes del shabat”, la jornada de descanso que los integrantes de la fe judía ortodoxa realizan entre la primera estrella de cada viernes y la salida de la misma, el día sábado siguiente.

La investigación apunta a un accidente

El fiscal penal, contravencional y de faltas porteño Sebastián Fedullo, a cargo de la investigación del incendio en Recoleta donde murieron cinco personas, sostuvo que el fuego se habría iniciado “de forma accidental” en el living comedor del departamento del 7° piso del edificio de Ecuador 1022, donde vivían las víctimas.

Fedullo explicó que mañana podría estar listo el resultado preliminar de los peritajes hechos por especialistas de Bomberos de la Ciudad. En el lugar y zonas aledañas aún trabaja personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño y representantes de la empresa Edenor, según informaron fuentes judiciales.

“El peritaje preliminar estaría mañana. En principio, según lo que nos adelantó personal de Bomberos, habría sido un accidente, como puede suceder en cualquier casa. No hay ningún signo de violencia en la propiedad o de la participación de tres personas. En principio, no hay artefactos eléctricos o de gas que hayan explotado. Sí estallaron vidrios, como consecuencia del fuego”, dijo Fedullo. “No hay artefactos que hayan explotado: ni heladera, cocina, ni calefón y ni aire acondicionado. A priori, no hay nada mal instalado”, insistió el fiscal.

Al ser consultado sobre por qué las víctimas quedaron atrapadas en el interior del departamento, el representante del Ministerio Público explicó: “El foco ígneo fue tan grande que no les dio tiempo [a salir]. La gente no muere por el fuego en sí, sino por la inhalación de monóxido de carbono”.

Sobre el origen del fuego, el fiscal Fedullo afirmó: “Presuntamente, se inició en el living comedor y después llegó a todas las áreas del departamento, que quedó destruido”.