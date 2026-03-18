Trelew: un peligroso asesino se escapó de la cárcel durante una consulta psicológica

Darío Fernando Cárdenas, un hombre de 49 años que se encontraba en prisión por homicidio, se fugó este lunes del sistema penitenciario.

El asesino, considerado de alta peligrosidad por el gobierno local, aprovechó la visita a un consultorio psicológico en la ciudad de Trelew para escaparse. El interno, apodado “El Loco”, saltó por la ventana de un primer piso y escapó en una motocicleta junto a un cómplice que aguardó su salida en la calle.

Cárdenas cumplía una condena de 15 años de prisión por homicidio en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP). El escape ocurrió cuando el detenido asistió a una cita con una psicóloga fuera del penal. Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, precisó que el recluso presuntamente utilizó un teléfono celular para organizar la maniobra.

El sospechoso saltó desde el primer piso hacia la calle, donde lo esperaba un cómplice en una moto de marca Motomel Skua 125 blanca con detalles rojos, según pudo reconstruir el medio 0223. Ambos se retiraron del sitio con rapidez y la policía local encontró el vehículo horas después en un sector periférico de la zona norte de la ciudad.

Iturrioz criticó la posibilidad de que los internos tengan dispositivos móviles. El funcionario vinculó el hecho con la flexibilidad de las autoridades provinciales que indicaron que el uso de celulares, algo que comenzó durante la pandemia para suplir la falta de visitas, pero continuó vigente en las unidades de detención.

Marcelo Nieto Di Biase, juez que autorizó la salida, explicó que la demanda de tratamientos psicológicos supera la capacidad del personal estatal. El magistrado también señaló que la responsabilidad de la vigilancia fuera del penal corresponde a la fuerza policial.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, afirmó que no se puede seguir permitiendo el uso de celulares.

Los agentes encargados de la custodia permanecieron en la puerta del consultorio debido a las normas de confidencialidad entre profesional y paciente, pero no cubrieron la abertura por la cual el hombre escapó, de acuerdo con el reporte del medio local AdnSur.

El perfil del homicida

Cárdenas recibió la sentencia por el asesinato de Alexis Sena. El hecho ocurrió el 18 de agosto de 2021 en Trelew. El agresor ingresó a una vivienda de la calle 25 de Mayo al 1700 y disparó contra la cabeza de la víctima tras una breve discusión. Sena falleció por un traumatismo encéfalo craneano.

El delincuente permaneció prófugo un año después de aquel crimen. La policía de Mar del Plata lo capturó en la ciudad balnearia cuando realizaba una serie de robos. En esa ocasión, el hombre utilizó un documento falso y modificó su apariencia física. Las fuerzas de seguridad de Chubut y Santa Cruz coordinaron tareas de búsqueda ante la sospecha de que el prófugo abandonó la provincia.