Ironman 2025: autopistas y calles cortadas por el evento deportivo de este domingo

En el marco de una nueva celebración del Ironman 70.3 Triathlon de Buenos Aires, este domingo por la mañana comenzó con cortes, desvíos y demoras en algunas de las principales arterias de la Ciudad. La competencia internacional consta de tres segmentos: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de carrera a pie.

En la Ciudad, la parte de agua -que comenzó a las 6 de la mañana- se realizó, como es habitual, en el Lago de Regatas del barrio de Palermo, mientras que la parte de ciclismo comprende tramos a lo largo de la avenida Lugones, autopista Illia, Paseo del Bajo y Puerto Madero y los kilómetros finales de running serán en los bosques de Palermo.

Según informaron desde el gobierno porteño, los cortes de calle se verán principalmente hasta esta tarde, pero podrían extenderse incluso hasta las 23.59 de este domingo. Los barrios más afectados por el evento son Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez.

El mapa de los cortes para este domingo. GCBA

Tal como detallaron, las arterias más afectadas son: Andrés Bello, De los Ombúes, Ernesto Tornquist, Agustín Méndez, Intendente Pinedo, Valentín Alsina, La Pampa, avenida presidente Figueroa Alcorta, avenida Leopoldo Lugones, Autopista Pres. Illia, Paseo del Bajo y Puente Labruna.

Las afectaciones pueden incluir cierres totales, momentáneos y sucesivos, según el desarrollo de las actividades de trote y ciclismo. En esta nueva edición, más de 1300 triatletas de 31 países disputarán este domingo una de las competencias más desafiantes para los profesionales.

“El recorrido de la carrera a pie finalizará 8 horas y 30 minutos después de que el último atleta comience la natación. Cada atleta o equipo de relevos tendrá 8 horas y 30 minutos para completar todo el recorrido", explican las instrucciones para los atletas.

Quienes consigan los primeros 50 puestos tendrán plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 Niza 2026. Desde la Ciudad afirmaron que este evento consolida a Buenos Aires como una de las sedes más convocantes del circuito sudamericano.

Buenos Aires es por tercera vez consecutiva la escala de Ironman 70.3 en nuestro país, luego de la primera edición que se realizó en octubre de 2023, y la del año pasado, que reunió a más de 1500 atletas.