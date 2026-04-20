Javier Milei se reúne con el presidente de Israel; murió Luis Brandoni a los 86 años

Milei se reúne con el presidente de Israel y recibe una distinción de honor. El mandatario continúa con su agenda tras una jornada que incluyó un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu y la firma de acuerdos. Esta mañana recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Bar-Ilan; más tarde se reunirá con su par Isaac Herzog, que le entregará la máxima condecoración civil de Israel: la Medalla Presidencial de Honor.

Murió Luis Brandoni a los 86 años. Estaba internado en el sanatorio Güemes desde el sábado 11 de abril a raíz de un accidente doméstico que le causó un hematoma subdural. La noticia fue confirmada por Carlos Rotemberg: “Con Beto se va el primer actor de una generación inolvidable”, posteó el productor teatral. El velorio será desde este mediodía en la Legislatura porteña.

Alerta de tsunami en Japón después de un terremoto de 7,5 grados en la escala Richter. El sismo se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte del país. Las autoridades pidieron evacuar de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos, hacia un lugar más seguro como terrenos elevados o un edificio de evacuación. El temblor fue tan potente que logró sacudir edificios en Tokio, situada a cientos de kilómetros.

Incertidumbre por las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Estaba previsto que la segunda ronda de conversaciones empezara esta semana en Pakistán, pero Teherán no confirmó su participación. Trump anunció que en las últimas horas atacó y capturó un buque iraní que transitaba por el golfo de Omán e Irán amenazó con tomar represalias.

Boca se quedó con el superclásico. Paredes marcó el único gol del partido con un penal. “Nos está costando”, reconoció Chacho Coudet después de la derrota, mientras que los de Boca celebraban en el Monumental. River buscará reponerse de la derrota el sábado próximo cuando juegue contra Aldosivi por la fecha 16 del Apertura, mientras que Boca visita el jueves a Defensa y Justicia.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.