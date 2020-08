El empresario tiene 74 años y utiliza sus redes sociales para generar impacto con imágenes y reflexiones polémicas (Twitter)

Recientemente, John McAfee, el fundador del antivirus McAfee, fue detenido al intentar ingresar a Alemaniausando lenceía como barbijo. Así lo contó el multimillonario de 74 años en su cuenta de Twitter, en la que se define como "un amante de las mujeres, la aventura y el misterio", y a través de la cual mantiene un diálogo fluido con su millón de seguidores.

Pero la provocación para este empresario del mundo del software no es una simple actitud, sino su forma de ser. "A pesar de mis esfuerzos (lamer manijas de carritos de supermercado y las suelas de mis zapatos) no logro que el coronavirus me desafíe", escribió el pasado 13 de agosto en las redes sociales.

El tuit fue acompañado por fotos del momento en que pasa la lengua por una de sus zapatillas, y de los dos test negativos que se hizo posteriormente. A la ironía del programador británico se sumaron los comentarios de sus seguidores, pidiendo un documental sobre su vida y sugiriendo que él mismo es un antivirus.

Apenas minutos después de esa publicación, McAfee compartió un video en primera persona, en el que se burló de quienes aseguraban que la suela de su zapato estaba desinfectada.

"Algunas personas no pueden creer que yo sea quien soy. Dicen, por ejemplo, que desinfecté un zapato antes de lamerlo. Bueno, aquí está el zapato que estoy usando ahora", relató desde una construcción llena de trabajadores, por donde caminó hasta cerciorarse de que la planta de su zapato estuviera efectivamente sucia.

"Caminé sobre grasa, barro, suciedad y la transpiración de los obreros. Pueden ver que mi zapato no está limpio", dijo a cámara, antes de volver a hacer su demostración. "Mi sistema inmune está hecho de acero por hacer cosas como estas", expresó.

El multimillonario de 74 años no se conforma con lo simbólico y también suele exponer sus reflexiones. En un video del 17 de junio pasado titulado Por qué el poder corrompe, McAfee sostuvo: "Los humanos somos compasivos, cariñosos, graciosos, amables, generosos. Pero simultáneamente somos codiciosos, celosos, envidiosos, furiosos. Si le damos poder a la especie humana, ¿qué parte de nosotros lo usará? ¿El amor? El amor no necesita poder, gente, florece desde el corazón. La pasión, la generosidad, son cosas que fluyen de nuestra buena naturaleza. Pero la avaricia ciertamente necesita poder, ¿verdad?".

En las últimas horas, el empresario publicó en Twitter otra de sus teorías, a través de la cual analizó el rol de la propaganda y su vinculación con la pandemia de coronavirus. "Propaganda es instalar en las mentes de los pueblos ideas, imágenes y conceptos que asisten al Estado. ¿Cómo se hace? Bueno, se sirve de terminologías e imágenes que ustedes no quieren o no pueden analizar, pero que suenan creíbles", afirmó.

"Les voy a dar un ejemplo primario que está teniendo lugar hoy. Hoy sabemos que las máscaras no vencen a los virus, que son demasiado pequeños. Se miden en nanómetros, mientras que el tejido de las máscaras se mide en milímetros. Entonces, ¿qué hicieron los políticos? Ellos necesitaban que ustedes estén conformes y se comporten de determinada manera, sumado a que están recibiendo una gran cantidad de 'feedback' por vender máscaras", siguió.

"Entonces idearon un concepto: que las máscaras no pueden frenar el virus, pero pueden detener las gotas de agua de estornudos y exhalaciones. Esto es cierto. Sin embargo, los que recuerden algo de ciencia básica de la primaria sabrán que el agua se evapora. Las pequeñas micropartículas que estornudamos se evaporan en medio segundo, en cuyo caso los virus son liberados.Hay solo dos tipos de personas en este mundo, los que creen en la propaganda -las ovejas- y los que piensan por sí mismos. Ellos -ustedes- tienen que ser los pastores que salven a las ovejas de sí mismas y de los lobos", cerró su descargo.