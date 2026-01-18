El “robo cósmico”: confirman que la Luna se alimenta de atmósfera terrestre desde hace millones de años

Un nuevo estudio demostró que, desde hace miles de millones de años, la Luna ha recibido partículas de la atmósfera de la Tierra. El hallazgo podría aportar información para la exploración futura del satélite y dar un contexto sobre su origen.

El nuevo estudio que demuestra que la Luna aún recibe atmósfera de la Tierra

Por muchos años se ha tenido la incógnita acerca de los rastros de agua, dióxido de carbono, helio y nitrógeno que se han encontrado en la Luna. Hoy podría haber un nuevo panorama con la investigación publicada en la revista Nature Communications Earth & Environment.

Hay muchas misiones a la Luna y el estudio las facilitaría (Facebook/NASA - National Aeronautics and Space Administration)

En un principio, se creía que esas partículas llegaban hasta la Luna por el viento solar. Luego, la teoría fue que el satélite podría tener los restos provenientes de una Tierra joven, antes de que desarrollara un campo magnético hace unos 3700 millones de años. Sin embargo, la Tierra continúa suministrando gases volátiles al suelo lunar desde la antigüedad y hasta la actualidad.

Se trata de un cambio relevante en la teoría de la formación de la Luna. Inicialmente, se creyó que el satélite nació “a partir del impacto de un asteroide contra la proto-Tierra, un evento en el que hubo una gran mezcla inicial de estos volátiles desde la Tierra hacia la Luna”, explicó Eric Blackman, coautor del estudio a CNN.

Ahora, el estudio muestra que ese intercambio de volátiles continúa y podría ser de gran repercusión para la exploración de la Luna.

La Luna tenía rastros de partículas terrestres y al parecer sigue recibiéndolas (Pexels/Peter de Vink)

Qué significa que la Luna aún reciba atmósfera de la Tierra

Los expertos consideran que, si la Luna recibe aún atmósfera terrestre, se podría tener un mejor desarrollo de algunos proyectos.

“Las misiones lunares y, en última instancia, las colonias lunares que podrían surgir algún día, probablemente tendrían que contar con recursos autosustentables que no necesiten ser transportados desde la Tierra”, dijo Blackman.

Por muchos años se ha analizado la posibilidad de transportar sustancias desde la Tierra para poder generar combustible. Sin embargo, ahora podría ser más sencillo hacerlo, ya que la Luna los recibe constantemente.

“También hay estudios sobre combustibles a base de amoníaco que aprovecharían el nitrógeno transportado a la Luna por el viento solar. Así, este material transportado por el viento solar entra en el suelo y se convierte en parte de los recursos locales que podrían explotar estas innovaciones”, recalcó el experto.

Este es el proceso con el que la Luna todavía recibe atmósfera terrestre www.nature.com

El fenómeno con el que la Luna atrae partículas

El momento en el que el satélite más puede recibir las partículas terrestres es justo en la fase de Luna Llena. “Allí pasa a una región llamada ‘cola magnética’, donde el campo magnético abre un canal que permite que el material atmosférico expulsado tome una ruta más directa”, detalló el mismo experto citado.

De esa manera, los gases quedan incrustados en el suelo, dado que la Luna no tiene una atmósfera que los bloquee, como la Tierra, por ejemplo. El hallazgo refuerza la idea de que la Tierra y su satélite han mantenido una interacción activa.

“Una especie de intercambio de material”, definió a CNN Kentaro Terada, profesor de cosmoquímica isotópica, quien dirigió un estudio similar en 2017.