Caso Agostina Páez: qué pasó con las futbolistas argentinas que quedaron detenidas en Brasil por gestos racistas en 2024

La detención de la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de gestos racistas en la vía pública durante su estadía en un bar de Ipanema, en enero de este 2026, retrotrajo a un hecho similar que sucedió en diciembre de 2024, cuando cuatro futbolistas del plantel femenino de River Plate resultaron encarceladas por discriminar a sus rivales en pleno juego. Qué sucedió con las mujeres y cómo terminó su situación judicial.

Durante la competencia femenina de Ladies Cup 2024 en el estadio Canindé de San Pablo, las “millonarias” se enfrentaron contra Gremio. La tensión del inicio del partido se trasladó durante el primer tiempo y, antes de que el árbitro pitara los 45 minutos, las argentinas y brasileñas comenzaron a discutir.

Debido al enfrentamiento se suspendió el partido y el plantel de River Plate quedó expulsado del torneo Foto: captura

La pelea escaló a una serie de insultos discriminatorios y racistas hacia las alcanzapelotas y las rivales, que desencadenó la suspensión del juego y se eliminó a las argentinas del torneo. Además, como sanción, el plantel de mujeres de River Plate quedó impedido de jugar por dos años consecutivos en el país vecino.

Las implicadas en el caso fueron: Candela Díaz, Milagros Díaz, Juana Cángaro y Camila Duarte. Las cuatro fueron detenidas antes de Navidad y el equipo con sede en el barrio de Núñez empezó una tarea contrarreloj para liberarlas.

Como defensa se contrató a la abogada brasileña Thaís Sankari que presentó un hábeas corpus para lograr su liberación; sin embargo, la Justicia no halló un vínculo directo de las jugadoras con el país y, por ende, las obligó a permanecer en una unidad penitenciaria de San Pablo hasta la resolución del caso. Asimismo, querían asegurarse de que estarían disponibles para los citatorios.

La pelea de River Plate contra Gremio en diciembre del 2024

Mientras las futbolistas se vieron privadas de su libertad y estuvieron incomunicadas con sus familiares, el club argentino emitió un comunicado por ese entonces, con el que intentó apaciguar la situación y reconoció que los gestos racistas de sus jugadoras eran inadmisibles y que por ello serían sancionadas en su retorno a Buenos Aires.

Pese a que se intentó que las millonarias dejaran la cárcel de mujeres antes de Navidad, recién sucedió su liberación parcial días antes de Año Nuevo. Cuando se les permitió residir en San Pablo, pero sin poder salir de Brasil.

Ante ese panorama, River alquiló un departamento para alojar a las cuatro deportistas y se hizo cargo de la manutención completa de ellas, incluso de un gimnasio para que preservaran el estado físico.

La estadía de Candela Díaz, Milagros Díaz, Juana Cángaro y Camila Duarte se demoró 56 días en la ciudad brasileña. Lejos de sus familias y con las ansias de retornar al inicio del torneo de Primera División, tras el arduo trabajo de su abogada defensora y del apoyo del club, lograron volver a sus respectivas casas. Aunque se había adelantado que recibirían medidas disciplinarias, se mantuvo hermetismo total y las decisiones no se hicieron públicas.

Qué pasó con Agostina Páez

A principios de febrero Agostina Páez fue liberada de la comisaría, pero con la condición de utilizar una tobillera electrónica ambulatoria. En esa instancia se reencontró con su padre, el empresario Mariano Páez, y su hermana Justina, quienes consiguieron llegar a Brasil casi un mes después de que la joven quedara detenida por realizar gestos racistas en la entrada de un bar en Ipanema.

Jorge Perren, cónsul argentino en Río de Janeiro, dialogó con LN+ el 9 de febrero y sostuvo: “No me consta que haya existido animosidad en su detención”.

El traslado a la comisaria de Agostina Paez

“El lunes vamos a tener una reunión con el padre y el abogado local para ir puliendo la defensa, así Agostina recupera la libertad lo más rápido posible”, detalló el funcionario argentino en Brasil.

En consonancia, Perren agregó: “Le dijimos a la familia de Agostina que hagan lo posible para contratar a un abogado particular del foro local, porque si le adjudicaban uno de oficio, esto hubiese estirado los plazos”.