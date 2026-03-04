Conmoción en Merlo: hallaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa en una vereda

Un bebé recién nacido fue encontrado abandonado en la vía pública, en el partido bonaerense de Merlo. El niño, que aún tenía el cordón umbilical, fue hallado por vecinos en el barrio Rivadavia, quienes dieron aviso a las fuerzas de seguridad. Acto seguido, se dispuso su traslado a un centro de salud.

El hallazgo ocurrió el martes al mediodía en la calle Juan XXIII, frente a un jardín maternal cerrado. El pequeño yacía sobre la vereda dentro de una bolsa plateada. Estaba envuelto en una remera.

Según relataron los testigos, el recién nacido aún conservaba restos de sangre en su cuerpo y el cordón umbilical sin cortar, signos de un parto reciente que ahora es objeto de una investigación policial.

Una mujer con domicilio en el barrio Olaechea sería la principal sospechosa detrás del abandono

Valentina, una adolescente integrante de la comisión de la Sociedad de Fomento de la zona, fue quien dio con el pequeño. Tras el hallazgo, se comunicó con algunos vecinos y procedieron a contactar a Emergencias (911).

A raíz del llamado, efectivos de la Policía bonaerense y una ambulancia se hicieron presentes en el lugar. Se dispuso momentos más tarde el traslado al recién nacido al Sanatorio San Juan Evangelista, quien está internado pero fuera de peligro.

Mujeres de la Sociedad de Fomento del barrio contaron a El Trece que al toparse con el bebé -que Valentina tenía en brazos- lo sacaron inmediatamente de la bolsa para que respirara. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, aseguró Natalia. Otra residente se acercó a colaborar y buscó una manta para arroparlo.

La principal sospechosa

Mientras el niño se recupera, la investigación se centra ahora en las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Los vecinos difundieron capturas de una mujer caminando por la zona con una bolsa idéntica a la que contenía al menor. Según testimonios recolectados por la comunidad, tendría domicilio en el barrio Olaechea.

“Pudimos captar que la chica circula por la calle. Llegó caminando, pero no es de acá. Nos informaron que hay gente que la conoce”, señaló Natalia en declaraciones televisivas.

Asimismo, precisó que la bolsa estaba bajo los rayos del sol: “La criatura podía haber estado muerta”. Sobre el final de su intervención televisiva, se mostró agradecida Valentina haya visto al bebé y decidido rescatarlo. “Podrían haberlo tirado en el maternal abandonado y nadie lo hubiese encontrado, o lo hubiera agarrado un perro”, concluyó.