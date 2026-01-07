La Ciudad desalojó un predio que estaba tomado por una cooperativa de cartoneros de Grabois

El gobierno de la Ciudad desalojó en las últimas horas un predio ubicado en Parque Avellaneda ocupado por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del dirigente social Juan Grabois.

El lugar en cuestión está ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035 y, según detallaron desde la administración de Jorge Macri a LA NACION, era usado como depósito sin permiso.

Durante el operativo llevado adelante a primera hora de este miércoles intervinieron 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con maquinaria y camiones, junto a la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención.

“La recuperación de este predio se enmarca en las políticas del Gobierno porteño para ordenar el espacio público. La actual gestión viene llevando adelante un plan de ordenamiento y seguridad que en estos dos años ya permitió recuperar más de 550 propiedades tomadas y devolverlas a sus dueños”, indicó el gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el jefe de Gobierno sostuvo: “Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple. Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises, ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”.

Tras el operativo, el predio será devuelto a la Dirección General Administración de Bienes, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que definirá el destino del lugar.

Además, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, marcó: “La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal, y la Ciudad va a actuar cada vez que eso ocurra para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos”.

La Ciudad ya realizó varios operativos en el distrito con motivos de desalojo, como en las zonas de Once, Flores, Constitución y en distintos parques y plazas. Según afirma la administración, en la gestión se desarticuló un mercado ilegal que movía unos “$1900 millones”.