La fruta veraniega y antioxidante que da saciedad, hidrata y aporta fibra

A mayor temperatura, más posibilidades de consumir frutas. En su visita a LN+, el nutricionista Diego Sívori analizó el aumento del consumo de este tipo de alimentos durante el verano. Además, reveló cuál es el nivel de azúcar que tienen las mismas. “Son imbatibles”, aseguró.

“En esta época, el melón y la sandía son muy buscadas, porque aportan un gran nivel de agua”, explicó el especialista.

“Respecto al nivel de azúcar, en una rodaja de sandía el mismo no equivale ni siquiera a un caramelo”, reveló Sívori. Sobre este fruto, agregó: “Te da saciedad, te hidrata y aporta fibra”.

Verde por fuera y roja por dentro: la sandía es la fruta imbatible del verano pexels

“Otro tip muy bueno para el verano es congelar uvas: dejarlas unas horas en el freezer nos permite obtener un snack saludable imbatible”, aconsejó el médico.

Un carbohidrato de fácil digestión

“Muchos dicen que, al ser un carbohidrato, digerirlo es muy difícil, cuando en realidad pasa al revés“, sostuvo Sívori. Luego, reveló: ”Pero no hay nada más fácil de digerir que un plato de arroz“.

Sívori, presente en los estudios de LN+

Aún así, hizo una aclaración: “Para obtener estos resultados, es mejor consumir el arroz blanco que el integral”. “Y con esto que te digo del arroz, también corre para la pasta. Porque en estos dos alimentos, el gran problema son sus amigos. Es decir, el queso, las salsas y los embutidos”, remató Sívori.

El arroz blanco, un clásico infalible Shutterstock

En la senda de consejos nutritivos, el experto sumó: “Para todos aquellos que quieran refrescarse sin desatender la masa muscular, coman legumbres frías”

Más color, más resaca

En su visita a los estudios de LN+, el director de la licenciatura en Nutrición de la UADE fue consultado sobre las bebidas alcohólicas que más resaca provocan. “Sin dudas son aquellas que tienen algún tipo de coloración. En esta época del año el mejor ejemplo son los aperitivos”, subrayó Sívori.

Los aperitivos suelen ser el mejor aliado de los días calurosos

Sobre la fijación de grasas y el consumo de alcohol, expuso: “El ingreso calórico es una autopista. Por ejemplo, si metes mucho exceso con el alcohol, después el cuerpo te va a pedir una demanda muy grande de energía. Y todo lo que sobra se va a tus reservas grasas del abdomen”.

En palabras de Sívori, “un vaso de cerveza o una copa de vino tienen un nivel de calorías muy cercana. La única diferencia está en que la cerveza te hincha más”

Calorías y temperaturas

“Comer caliente no significa comer calórico. Y comer frío no significa comer bajo en calorías”, explicó Sívori. “Y el ejemplo máximo de esto es el helado. Muchos dicen, ‘me compro un heladito para refrescarme’, cuando, en realidad, ese alimento se va a traducir rápidamente en calorías”, agregó.

Para explicar el impacto que ese consumo produce en nuestro organismo, el especialista mencionó: “El cuerpo no puede aprovechar las calorías completas. Es decir, de ese helado, el 70% se va a traducir en calor corporal, y el 30% restante, en energía. Por todo esto, decir que tomar helado refresca, es un mito”.

Con el verano las ganas de un buen helado son más recurrentes que nunca (Foto: FreeP¡CK)

Además del característico postre, Sívori completó el podio con otros dos alimentos.

“Los tres grandes mitos del verano son que un helado, una cervecita o un paquete de papas te refrescan. Posiblemente sean las tres cosas que más se consuman en esta época del año y las tres provocan calor”, reveló el nutricionista.

En referencia a las papas fritas, agregó: “Es sin dudas el alimento más adictivo del mundo. Porque combina carbohidratos, grasas y crocancia. Activa en el cerebro los centros hedónicos. Es decir, que busca placer". “Lo más probable es que, al abrir un paquete de papas fritas nos lo comamos entero, cosa que con un paquete de brócoli no pasa”, cerró Sívori.