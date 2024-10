La mamá de Juanita denunció que nadie se hace responsable de la muerte de su hija

Escuchar

“Mi alma está rota pero estoy fuerte porque necesito luchar por mi hija”, expresó, visiblemente conmocionada, Claudia Díaz, la mamá de Juanita Milagros Sirimarco Díaz, la chica de 13 años que falleció en el hospital pediátrico Fernando Barreyro, en Misiones, al volver de su viaje de egresados en Córdoba. En diálogo con LN+, la mujer brindó detalles sobre los últimos momentos en los que vio con vida a su hija y pidió que se investigue si hubo negligencia en el abordaje del caso.

Es que Juanita se descompuso en el viaje de regreso y en ningún momento el bus en el que iba paró para que fuera asistida en un hospital. Por eso, la familia hace responsable a la empresa, al colegio y a la maestra que viajaba con ella.

“Necesito justicia por lo que le hicieron a mi hija, por haberla hecho sufrir tanto, por no haberla cuidado y por habérmela devuelto en las condiciones en que las que estaba, que ya eran críticas... ella no tenía posibilidades de vida”, comenzó. “Todos son responsables, los de la empresa, las maestras y la escuela, que no se quiere involucrar en nada, se lavan las manos”, afirmó e insistió: “Todos son responsables, todos están accionando en forma legal, todos se están escondiendo, todos se están resguardando”.

El dueño de la empresa habló ayer con LA NACION y se desligó de cualquier responsabilidad. “No hicimos nada mal”, dijo. El colegio emitió un comunicado aclarando que el viaje fue organizado por los padres con la empresa. Pero la mamá de Juanita quiere que se investigue si hubo un mal manejo del cuadro de la chica y si se pudo haber evitado su muerte.

Noticia en desarrollo.

