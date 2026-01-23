La Matanza: un hombre golpeó a sus familiares con un palo, tuvo un infarto y murió

Un hombre murió de un infarto tras una fuerte discusión familiar donde golpeó a dos personas con un palo. El trágico y violento episodio ocurrió en la tarde del martes en una vivienda en la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza.

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento que ocurrió la brutal pelea afuera de la vivienda en Ramón Lista al 1400. Integrantes de la familia informaron al medio local El Nacional de Matanza que la discusión tuvo lugar en relación a una vieja discusión sobre la vivienda del hombre, que no fue aclarada públicamente después del incidente.

En el video se observa a una mujer, apoyada sobre un auto Volkswagen Fox que estaba estacionado sobre la vereda, justo frente a la puerta de una casa. Mientras tanto, filmaba con su celular al hombre, identificado como Oscar Laureano Mendoza de 61 años, que se acercaba hacia ella con un palo en su mano. Se desconoce el vínculo familiar entre ellos.

“Te voy a tener confianza”, dijo el sujeto. En paralelo, la mujer le hablaba a una persona que se encontraba en la puerta del hogar, que estaba abierta. “Llamala a mamá”, dijo. Mendoza le contestó rápidamente: “Llamala a tu mamá, dale”. Segundos después, alzó el palo en el aire y amenazó con pegarle a la mujer, que se tapó con sus brazos para protegerte.

Otro hombre que se encontraba en la puerta de la casa le dijo al agresor que se corra. Sin embargo, el involucrado lo miró y lo golpeó repetidas veces con el palo. La mujer comenzó a gritar. “¡No! Tomatela, tomatela, tomatela... le pegás con la nena, la con... de tu madre, viejo de mier...“, masculló. Más tarde en la filmación se vería que el hombre que buscó frenar la discusión tenía a una nena en brazos durante el altercado.

El agresor se alejó y se sentó sobre una reposera que estaba en la puerta de su vivienda, mientras miraba a la mujer. “Es mi casa”, repitió una y otra vez. El cruce de palabras entre ambos continuó, aunque el audio de las cámaras no permitía escuchar bien lo que decían.

La Matanza: un hombre golpeó a sus familiares con un palo, tuvo un infarto y murió

Unos segundos después, otra mujer -también familiar- llegó a la escena. La mujer que ya había formado parte de la discusión le advirtió a la nueva allegada que el hombre la había agredido. “Recién me pegó este hijo de pu...”, gritó.

Mendoza aprovechó para pararse a golpear con el palo a la nueva mujer que llegó a la escena. Esto escaló la situación y causó que varios familiares se acercaran a sacarle el palo a Mendoza. Al principio solo eran las dos mujeres, que intentaban quitarle el objeto y lo golpeaban con una cartera. Luego, un hombre se metió y terminó por sacárselo.

Mendoza quedó en el piso, con sus brazos y rodillas apoyadas sobre la vereda. Segundos después se desvaneció y cayó inconsciente. En ese momento comenzaron a escucharse sirenas de un patrullero. Los familiares, mientras tanto, permanecían lejos del hombre, pensando que estaba fingiendo. “Ahora se hace el que le pasó algo”, dijo uno de los involucrados. Cuando la ambulancia arribó al lugar, constató que el hombre había fallecido.

Los familiares aseguraron al medio local que en el pasado Mendoza había sufrido un ACV y había sido operado del corazón, por lo que su estado era delicado.