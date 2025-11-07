La Noche de los Museos en la Casa de la Cultura: dónde queda el nuevo espacio cultural y cuál es su agenda para el sábado 8 de noviembre

En la Noche de los Museos de este sábado 8 de noviembre se puede visitar más de 300 galerías, espacios culturales y sitios históricos de forma libre y gratuita entre las 19 y las 2 de la mañana en CABA y partes de la provincia de Buenos Aires. Una de las novedades de esta edición es la inclusión de la Casa de la Cultura, recientemente renovada, que abre sus puertas como nuevo espacio cultural de la ciudad. Es un edificio histórico construido en 1898, que actualmente funciona como sede del Ministerio de Cultura porteño y es un Monumento Histórico Nacional.

La Noche de los Museos 2025

Dónde queda la Casa de la Cultura

El nuevo espacio cultural se encuentra en el barrio porteño de Monserrat, a solo unos metros de Plaza de Mayo. Precisamente, su dirección es Avenida de Mayo 575.

En esa zona conviene ir en transporte público, ya que está muy bien comunicada y evita problemas de tráfico y estacionamiento. Estas son las opciones disponibles para llegar:

Subte: Línea A (estación Perú), Línea D (estación Catedral) y Línea E (estación Bolívar).

Colectivos: las líneas que pasan cerca son 24, 29, 82, 105, 64, 86, 22, 54, 61, 93 y 126

Cuál es la agenda de la Casa de la Cultura en la Noche de los Museos de este sábado 8 de noviembre

Según el sitio oficial de la Noche de los Museos, este espacio cultural ofrece distintas actividades durante el evento. A continuación, esta es la agenda completa de la Casa de la Cultura para este sábado:

Viaje a lo Invisible de la Cúpula y el Paul Garnier

Se trata de una experiencia inmersiva que revela la riqueza ornamental del edificio patrimonial donde hoy funciona la Casa de la Cultura. Las proyecciones traen el exterior del edificio a su interior: la estatua de Palace Ateneas y el reloj Paul Garnier, único en Latinoamérica. La experiencia se encuentra en el subsuelo entre las 19 y las 2 de la mañana.

Concierto de Lautaro Mazza junto a Oscar De Elía

Lautaro Mazza y Oscar De Elía actuarán en la Casa de la Cultura durante la Noche de los Museos GCBA

A las 19 en el Salón Dorado, el cantante Orquesta del Tango de BA cantará en vivo su último trabajo discográfico de la mano del pianista. La entrada es libre hasta completar la capacidad del salón.

Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires

Dirigida por Nicolás Kapustiansky, desde las 19.45 presentará un programa dedicado a la música del cine a través de sus bandas de sonido más emblemáticas. Se interpretarán la Suite Star Wars y E.T. de John Williams, Charles Chaplin Selections en versión de Marcel Peeters, la Suite de Forrest Gump de Alan Silvestri y la célebre música de Danza con Lobos de John Barry.

Fileteado en vivo

El artista Dany Rodríguez estará fileteando en vivo el camión de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de 19 a 23.

Muro – Dabanch – Cassibba Trio

El trío compuesto por Joaquín Muro (trompeta), Matías Dabanch (piano) y Hernán Cassibba (contrabajo) interpretará standards de los más legendarios compositores del jazz como Duke Ellington, Charlie Parker, Cedar Walton, Horace Silver, entre otros. La presentación será en el Salón Dorado a las 21.

Concierto de la banda Ayres del Plata

Con la dirección de Julieta Ugartemendia, la banda interpretará un repertorio de temas populares y conocidos por todos, que incluye éxitos de películas como Aladdin y La Guerra de las Galaxias, además de clásicos como All My Loving. Estarán desde las 23 en el Patio Central.