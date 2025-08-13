La reacción del hermano de Diego Fernández Lima tras el giro inesperado de la causa: “Quiero que se termine todo”

“Se encargó de aplicar maniobras tendientes a ocultar el crimen”. Esa fue la presentación que hizo el fiscal Martín López Perrando para justificar la persecución a Cristian Graf, el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández Lima. Javier, el hermano de la víctima, presente en los estudios de LN+, dijo: “No sé si me sentaría a conversar con Graf. Quiero que se termine todo y después veremos que pasa”.

Javier Fernandez Lima, el hermano de Diego en LN+

“Mi vieja está triste. Hace diez días esperaba un llamado, ahora ya no”, aseguró Fernández Lima. “Para mí, Diego era todo y gracias a los testimonios de los albañiles, pudimos saber la verdad. Si ellos no hablaban, mi mamá y yo nos íbamos a morir sin saber la verdad”, precisó.

Según el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, los acercamientos a la obra en construcción por parte de Graf siempre fueron con la intención de espiar. Desde el análisis de López Perrando, hasta el 20 de mayo, día del hallazgo de los restos óseos, Graf “estaba preocupado”, después de esa fecha, “pasó a estar ocupado”.

Javier Fernández Lima en los estudios de LN+

La mandarina del adiós

“El último día que lo vimos, Diego agarró una mandarina, nos dijo que volvía más tarde y se fue”, revivió Fernández Lima en los estudios de LN+. “Esa misma noche, mi mamá fue a hacer la denuncia a la Comisaría N° 39. Allí le dijeron: ‘Quédese tranquila que ya va a volver, seguro se fue con una chica’". Durante 41 años, esa desaparición estuvo caratulada como fuga de hogar.

En palabras de Javier, “los amigos del colegio de Diego se pusieron en contacto conmigo, uno hasta llegó a declarar desde el exterior”.

Consultado sobre las hipotéticas implicancias de la familia de Graf, Fernández Lima subrayó: “Eso lo determinará la Justicia. Pero sería tremendo, porque en ese patio se celebraron cumpleaños, nacimientos y navidades”.

Por último, el hermano de Diego confesó un hábito que se mantiene intacto y uno recientemente adquirido. “Desde hace 41 años, cada 29 de marzo celebramos el cumpleaños de Diego. Por otro lado, desde que descubrieron sus huesos, con mi mamá nos mudamos a su habitación, y desde ese día dormimos allí”, concluyó.