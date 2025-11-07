Las dos infracciones de tránsito que más multas registraron este año en la ciudad de Buenos Aires

Los radares y las cámaras de peaje porteñas registran, a toda hora, el mismo patrón: autos que circulan más rápido de lo permitido y conductores que cruzan sin abonar el peaje de las autopistas porteñas. Entre enero y agosto de 2025, la ciudad de Buenos Aires acumuló 4.021.690 infracciones, un 20% más que en el mismo período del año pasado. De ese total, el 77% corresponde a exceso de velocidad y evasión de peaje, según datos obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI).

Las infracciones por exceso de velocidad y evasión de peaje explican la mayor parte de las multas labradas este año en la Ciudad de Buenos Aires Patricio Pidal/AFV

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura indicaron a LA NACION que el aumento de las infracciones respecto de 2024 responde la incorporación de nuevas tecnologías de fiscalización y el refuerzo de los operativos en la calle, en el marco del segundo Plan de Seguridad Vial, implementado este año, que busca reducir un 50% las muertes por siniestros de tránsito para 2030. “Todos los días realizamos operativos de saturación en las zonas más afectadas por el estacionamiento indebido y reforzamos el trabajo del Cuerpo de Agentes de Tránsito”, señaló el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

En la Ciudad se registran dos tipos de infracciones: las electrónicas, captadas por cámaras y dispositivos automáticos, y las manuales, que labran los agentes de tránsito mediante una aplicación móvil.

El exceso de velocidad es una vez más la falta con más multas en las calles porteñas: cuatro de cada diez infracciones labradas por la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) son por este motivo.

En comparación con 2024, esta categoría fue la que más creció: pasó de 1.228.766 actas a 1.762.561, un aumento del 43% en apenas un año. La mayoría corresponde a excesos leves, de hasta un 30% por encima del límite permitido, mientras que los casos más graves (por arriba del 30% o con velocidades mayores a 140 km/h) representan apenas el 2% del total.

Las sanciones por exceso de velocidad van desde $55.895,70, en los casos leves, hasta $3.194.040 en los severos. El monto se calcula en Unidades Fijas, que a noviembre equivalen a $798,51 cada una.

En segundo lugar está la evasión de peaje, con 1.323.175 multas (33% del total). En este caso, las actas se aplicaron a conductores que pasaron sin abonar o que forzaron la barrera en los accesos porteños, una infracción que implica una multa de $119.776, el equivalente a 150 Unidades Fijas.

Si bien el listado de las infracciones posibles es extenso, el resto se mantiene en niveles mucho más bajos: solo una de cada cinco multas se origina en faltas como estacionamiento indebido, circulación indebida o no ceder el paso al peatón. Y los motivos siguen, pero con aún menor ocurrencia.

El estacionamiento indebido, la tercera más frecuente, concentró 372.634 de las actas labradas, un 9% del total de actas labradas entre enero y agosto de este año. En su mayoría, fueron por estacionar en lugares prohibidos (151.640 casos), superar el tiempo permitido del ticket de estacionamiento (86.234) u ocupar espacios reservados, como paradas de colectivos, ciclovías o garages (80.801). Las sanciones van de 100 a 300 Unidades Fijas, según el tipo de falta.

Le siguen las infracciones por circulación indebida, con 325.134 actas (8% del total). La mayoría corresponde a transitar por carriles exclusivos o vías de tránsito rápido sin autorización (182.744 casos) y circular por zonas restringidas o con límites de peso o tamaño (125.516). Las multas previstas van de 70 a 150 Unidades Fijas, de acuerdo con el Código de Tránsito y Transporte.

Las multas por no respetar la prioridad del peatón o las indicaciones de tránsito sumaron 59.905 casos (2%). Casi nueve de cada diez fueron por no frenar en la senda peatonal, una infracción sancionada con 100 Unidades Fijas. También se incluyen no ceder el paso a vehículos de emergencia, ignorar el cartel de “PARE” o desobedecer a un agente de tránsito, con multas de entre 70 y 100 Unidades Fijas.

Más cámaras, nuevos controles

Según datos abiertos oficiales, en la Ciudad funcionan 224 cámaras de fiscalización, distribuidas entre cinemómetros y sistemas de analítica de video. El 70% está ubicado en calles y avenidas, y el 30% restante, en autopistas. Los cinemómetros registran el exceso de velocidad, mientras que los equipos de analítica de video detectan una variedad más amplia de infracciones, como cruce con semáforo en rojo, invasión de senda peatonal, uso del celular, falta de cinturón de seguridad o giros indebidos.

Además, el Gobierno utiliza vehículos equipados con cámaras escáner Tattile, que pueden leer patentes en movimiento y verificar en tiempo real el pago del estacionamiento medido. Según la información oficial, en agosto de 2025 esos equipos detectaron más de 120.000 patentes, con más picos diarios de 8000 lecturas.

También hay operativos de saturación en puntos neurálgicos de la Ciudad (como Once, Avellaneda, Belgrano y Caballito) para reforzar los controles de estacionamiento indebido, el tercer motivo más frecuente de infracciones. En lo que va del año, se labraron más de 52.000 infracciones en el marco de este tipo de operativo.

Dentro de este esquema de control conviven dos mecanismos de registro: las infracciones electrónicas, captadas por cámaras o dispositivos automáticos, son analizadas en el Centro de Procesamiento de Infracciones del Cuerpo de Agentes de Tránsito, que valida cada caso antes de enviar el acta titular del vehículo, una tres semanas después. Las infracciones manuales, en cambio, son registradas directamente por un minero del Cuerpo de Agentes de Tránsito mediante una aplicación móvil.

El avance de la tecnología cambió la forma en que se fiscaliza el tránsito porteño. Hoy, las infracciones más comunes son también las más registradas por los sistemas automáticos, que funcionan las 24 horas del día. El exceso de velocidad y la evasión de peaje quedaron como las dos postales más reconocibles de un tránsito que, pese a los controles, sigue repitiendo las mismas infracciones.