Las justificaciones de Nicole Pocovi, la novia que se casó en la Quebrada de las Conchas, zona protegida de Salta

Luego del fuerte revuelo mediático que generó su casamiento en la Quebrada de las Conchas, Nicole Pocovi habló públicamente y dio su versión de los hechos. La boda, que se realizó el fin de semana pasado junto a Federico Maran, es investigada por la Justicia por haberse llevado a cabo en una zona protegida y con un permiso que sería falso.

En diálogo con LA NACION, la joven intentó despegarse de la polémica y responsabilizó directamente a la propietaria del terreno donde se realizó el evento. “Estoy intentando que pase todo esto. Realmente es agotador”, expresó Pocovi, tras varios días de exposición mediática.

El documento utilizado para el casamiento en Salta, denunciado como falso

Según explicó, tanto ella como su esposo contrataron el lugar a través de organizadores y no participaron en la gestión de permisos. “El permiso que otorga la Secretaría de Medio Ambiente es responsabilidad de la propietaria, quien aseguró haberlo tramitado y quien fue denunciada por presuntamente haber presentado documentación falsa. Somos clientes. De eso se encargan los propietarios”, remarcó.

La polémica por el lugar y el impacto ambiental

El evento se realizó en el paraje La Punilla, dentro de un área natural protegida, lo que generó la intervención de autoridades provinciales y municipales de Cafayate. Sin embargo, Pocovi defendió la realización del casamiento y negó que se haya producido un daño ambiental: “Se hizo en una propiedad privada, con supervisión de guardaparques de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes corroboraron que el predio quedó en las mismas condiciones”.

Además, destacó el impacto económico que generó la celebración en el lugar para decenas de trabajadores. “Generó trabajo para unas 100 personas de manera directa, además de movimiento en hoteles y restaurantes”, explicó.

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

El casamiento, denominado “Cafayate Fantasy”, se extendió del 20 al 23 de marzo y tomó notoriedad luego de que se viralizaran imágenes del evento. En las fotos y videos se observaba un importante despliegue de infraestructura: sillones, carpas, pista de baile, DJ y música electrónica a gran volumen durante toda la noche. Esto encendió las alarmas de las autoridades locales, que advirtieron sobre el impacto de luces, sonido y circulación de personas en la fauna y en las formaciones rocosas de la zona.

La fiscal Sandra Rojas inició una investigación para determinar si existió falsificación de documento público o maniobras irregulares para habilitar el evento. Uno de los puntos clave de la causa es el permiso presentado para justificar el casamiento. Según denunció el secretario de Turismo y Ambiente, Alejandro Aldazábal, la autorización tendría irregularidades: la firma que figura en el documento sería apócrifa y estaría insertada digitalmente. Además, el texto carecería de elementos oficiales básicos como número de expediente, resolución o sellos correspondientes.

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

En medio de la polémica, también surgieron cuestionamientos sobre posibles privilegios, algo que Pocovi rechazó de manera contundente: “El lugar lo conseguimos mediante la organización que encontró este espacio privado. Después de haber consultado con gente local de Cafayate, llegamos a ese lugar. Cualquiera lo podría haber alquilado”. Sin embargo, el caso también puso bajo la lupa su entorno familiar y conexiones, lo que sumó tensión a una situación que ya se encuentra judicializada.

De comprobarse la falsificación del permiso o irregularidades en la habilitación, las sanciones podrían ser severas. Según trascendió, la multa podría alcanzar el equivalente a 200.000 litros de nafta, lo que representa una cifra millonaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.