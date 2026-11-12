León XIV: los cinco momentos más emotivos de la visita histórica del Papa a la Argentina y las reacciones que generó

El papa León XIV partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Lima, Perú, al cabo de una visita histórica de cuatro días a la Argentina. Su agenda incluyó encuentros en el Cottolengo Don Orione de Claypole y en la cárcel de Devoto, una misa en Córdoba y la ceremonia de despedida en la Basílica de Luján. El país fue la segunda etapa de una gira por América latina que se extiende del 6 al 17 de noviembre, comenzó en Uruguay y concluirá en Perú.

El recorrido dejó escenas de emoción en el Pontífice y en quienes lo acompañaron, desde los residentes de un hogar para personas con discapacidad hasta el propio jefe de Estado.

El papa León XIV durante la celebración en Luján TIZIANA FABI - AFP

Las lágrimas en el Cottolengo Don Orione

El lunes, en su segundo día de actividades, León XIV llegó al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde recorrió los últimos 700 metros en papamóvil entre cientos de fieles. En la entrada lo recibió el gobernador Axel Kicillof, con quien intercambió regalos.

Al subir al escenario, entre ovaciones y aplausos, el Pontífice no pudo contener las lágrimas. La emoción continuó con las palabras de monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora: “Que su primera visita y actividad pastoral empiece en esta periferia geográfica y existencial es todo un signo”.

El Papa León XIV visitó el centro de atención y residencia Don Orione Pequeno Cottolengo en Claypole DANIEL DAL ZENNARO - EFE

Después habló María Marta Torres, residente del hogar. Contó que su madre la abandonó cuando nació con discapacidad. “Muchas veces pensé que no había lugar para mí en el mundo. Aquí descubrí que alguien podía mirarme sin quedarse solamente con mi discapacidad”, le dijo al Papa desde su silla de ruedas. Entre lágrimas, León XIV le tomó las manos, la bendijo y le regaló un rosario.

Asimismo, el Sumo Pontífice escucho el testimonio de Norma Donato, quien vive en el Cottolengo desde los 14 años y que allí encontró una familia y a Dios. Para concluir la visita, Abel Pintos cantó La llave y se convirtió en el primer artista argentino en cantar ante el Pontífice durante la visita.

En su discurso final, el Papa definió al hogar como “una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios”.

La bendición a una joven con “piel de cristal” en Córdoba

El martes, en la tercera jornada de la visita, León XIV encabezó una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, ante unos 800.000 fieles. Minutos antes de la ceremonia, se detuvo junto a un pequeño grupo que lo esperaba bajo carpas blancas, a un costado del recorrido.

Allí saludó y bendijo a Julieta, una joven que padece una enfermedad conocida como “piel de cristal”. El Papa se inclinó, apoyó la mano sobre la cabeza de la joven en silla de ruedas y la bendijo, una escena que quedó registrada por las cámaras.

El emotivo momento del Papa Leon XIV

La visita a la cárcel de Devoto

El miércoles, antes de viajar a Luján, León XIV visitó la cárcel de Devoto, donde escuchó el testimonio de dos detenidos y a un hombre que recuperó la libertad.

Por un lado a Cristian, de 29 años, quien permanece en el penal desde 2025 y está próximo a salir. Contó que el consumo de drogas y alcohol lo dejó en situación de calle, le costó el trabajo y lo alejó de su familia, que cometía delitos para sostener su adicción y que en la capilla del penal volvió a acercarse a la fe. “Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman”, expresó. Al final de su discurso, se acercó al Papa y lo abrazó.

El discurso completo del papa León XIV en la ex cárcel de Devoto

Asimismo, Maximiliano, de 32 años, lamentó el tiempo perdido con sus hijas y calificó a la droga como “una verdadera pandemia” y Reinaldo, de 44 años, quien regresó a Devoto ya en libertad con un mensaje: “Una nueva vida es posible”.

El Papa retomó esa frase: “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”. Al final, pidió a las autoridades argentinas: “Somos parte de la misma familia humana: acompañemos a niños y jóvenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad”.

Maximiliano, uno de los detenidos que habló frente al Papa

La llegada a Luján y el adiós a los fieles

Desde Devoto, León XIV viajó a la Basílica de Luján para su última misa en el país. Recorrió en papamóvil el camino hasta el templo, entre banderas argentinas y vaticanas, y cubrió a pie el último tramo. Según el gobierno bonaerense, alrededor de dos millones de personas se congregaron en Luján.

Una multitud recibió a León XIV en su llegada a Luján para dar su última misa

La misa comenzó pocos minutos después de las 10. Al finalizar, el Papa se despidió: “Gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”. A las 12.48 subió a la camioneta que lo llevó al aeropuerto. A lo largo de la autopista, grupos de personas esperaban su paso.

La emocion del Papa

La despedida en Ezeiza

Minutos después de las 14, Javier Milei llegó a la terminal aérea con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y otros integrantes del Gabinete. Saludó al Papa y a los obispos presentes y caminó junto a él hasta la escalera del avión.

A las 14.13, con la aeronave todavía en espera, el Presidente se emocionó hasta las lágrimas y se fundió en un abrazo con su hermana y el canciller. Detrás de un vallado, un grupo de niños levantaba pequeñas banderas del Vaticano. El avión comenzó a carretear a las 14.14.

Javier Milei se emocionó al despedir al papa León XIV

Las reacciones que dejó el paso de León XIV por el país

En el Cottolengo, los fieles presentes también se emocionaron al ver llorar al Papa. La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto tuvo un momento de profunda emoción durante las palabras del capellán Matías de Martini, quien se quebró frente al Santo Padre al agradecerle su presencia. En su intervención, el sacerdote habló del valor del acompañamiento a las personas privadas de la libertad y de una dignidad que, sostuvo, permanece más allá del pasado de cada uno.

El instante exacto en que el capellan de la carcel de Devoto se quebro frente al Papa

“Gracias porque con su presencia sentimos el abrazo del Padre. Abrazo que no hace distinción por el pasado”, expresó ante el Pontífice.

En Córdoba, miles de personas se reunieron frente al Arzobispado y corearon “León, León”. El Papa salió al balcón y les habló de manera espontánea: “Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme. Démosle gracias a Dios por el don de la vida y del entusiasmo”. Después agregó: “Unidos podemos todo”.

Leon XIV: "Unidos podemos lograr todo"

En Luján, la multitud coreó “¡Que viva León, que viva el Papa!” antes del inicio de una misa que superó todas las expectativas.