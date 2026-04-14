Ley de Matrimonio: este es el principal requisito que tenés que cumplir para poder casarte

Casarse es una decisión importante en la vida de muchas personas y, en la Argentina, el matrimonio está regulado por el Código Civil y Comercial, que establece quiénes pueden contraer matrimonio, cuáles son los impedimentos legales y qué pasos deben seguir quienes desean formalizar su unión. Aunque el trámite es relativamente sencillo, existe un requisito fundamental que debe cumplirse y que muchos dan por sentado.

El requisito principal para poder casarse

Tal como indica el sitio oficial del Gobierno, “es indispensable el consentimiento libre de ambos contrayentes expresado en forma personal y conjunta ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto en el caso de matrimonio a distancia".

Además, la ley establece que, en términos generales, solo pueden casarse las personas mayores de 18 años. Esta edad marca el límite legal a partir del cual se considera que una persona tiene plena capacidad para tomar decisiones jurídicas importantes, como contraer matrimonio.

Sin embargo, existen algunas excepciones. Una persona menor de edad puede casarse en determinadas circunstancias:

Menores de 16 años: únicamente pueden casarse si cuentan con autorización judicial .

únicamente pueden casarse si cuentan con . Entre 16 y 18 años: pueden casarse con la autorización de sus representantes legales, generalmente sus padres. Si no cuentan con ese consentimiento, pueden solicitar autorización a un juez.

Estas condiciones buscan garantizar que la decisión se tome con madurez y sin presiones externas.

Hay que tener más de 18 años para poder casarse de forma automática (Foto: Freepik)

Quiénes pueden contraer matrimonio

La legislación argentina permite el matrimonio entre dos personas de igual o distinto sexo, garantizando así la igualdad de derechos para todas las parejas.

Además, la ley establece que nadie puede ser obligado a casarse, incluso si previamente hizo una promesa de matrimonio. Si una persona decide no cumplir esa promesa, no puede ser obligada judicialmente ni se le pueden reclamar daños y perjuicios por haber cambiado de decisión.

Los impedimentos legales para casarse

También existen situaciones específicas que impiden legalmente que dos personas contraigan matrimonio. Entre los principales impedimentos se encuentran:

Tener menos de 18 años sin las autorizaciones correspondientes.

sin las autorizaciones correspondientes. Ser parientes en línea recta , como padres, hijos o abuelos.

, como padres, hijos o abuelos. Ser hermanos entre sí .

. Tener un matrimonio anterior que aún esté vigente .

. Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges y querer casarse con la persona que sobrevivió.

y querer casarse con la persona que sobrevivió. Tener una falta permanente o transitoria de salud mental que impida comprender el acto matrimonial.

Estas restricciones buscan proteger la legalidad del vínculo y evitar situaciones de abuso o fraude.

Hay ciertos impedimentos a tener en cuenta a la hora del casamiento (Foto: Freepik) eugene barmin

Cómo iniciar el trámite para casarse

Quienes desean casarse deben presentarse ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, donde deberán completar una solicitud formal ante el oficial público correspondiente.

En esa solicitud se deben incluir distintos datos personales de ambos contrayentes, entre ellos:

Nombre, apellido y DNI.

Nacionalidad, domicilio y lugar de nacimiento.

Profesión.

Datos de los padres, como nombre, nacionalidad, profesión y domicilio.

Declaración sobre matrimonios anteriores, si los hubo.

En caso de haber estado casado previamente, se deberá presentar la documentación que acredite la disolución del vínculo anterior, como el certificado de defunción del cónyuge, la sentencia de divorcio o nulidad, o la declaración de muerte presunta.

Un trámite sencillo con requisitos claros

Aunque casarse es un acto cargado de significado personal y emocional, desde el punto de vista legal el procedimiento es claro y accesible. Cumplir con la mayoría de edad, presentar la documentación correspondiente y no tener impedimentos legales son las claves para poder celebrar el matrimonio en Argentina.

De esta manera, el sistema legal busca garantizar que el matrimonio sea una decisión libre, consciente y válida para ambas personas.