Lissa Vera se presentó ante la Justicia, preocupada por Lourdes, su compañera de Bandana

Tras la preocupación que generó la denuncia presentada por la madre de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, luego de que su madre presentara una denuncia por su supuesta desaparición, la cantante finalmente apareció este jueves en redes sociales para confirmar que se encuentra bien.

Horas más tarde, Lissa Vera, otra integrante de la banda, declaró ante la Justicia y se refirió a las denuncias por violencia de género contra Leandro García Gómez, expareja de Lourdes.

“Yo prefiero que Lourdes se enoje conmigo a después tener que lamentarme frente a un cajón”, sostuvo Vera.

Lissa Vera tras declarar ante la Justicia

“Mucha gente que trabaja con la banda recibió amenazas por parte de este hombre”, dijo Vera en relación al accionar de García Gómez. "Lourdes lo viene sufriendo desde el 2020, pero la máscara dura un tiempo hasta que se derrite. Además, yo también tengo miedo. No sé cómo puede reaccionar una persona peligrosa como él“, indicó la Bandana.

Sobre su declaración ante la Justicia, Vera dijo que solicitó una medida perimetral contra García Gómez. En palabras de Vera, “supuestamente Lourdes tiene una costilla fisurada, pero él va a intentar desmerecer todo lo que digo”.

Consultada sobre las publicaciones de Lourdes en redes sociales luego de su supuesta desaparición, Vera subrayó: “Esa no es la Lourdes que yo conozco. En este momento somos nosotras [en referencia al grupo Bandana] contra él". “Lo que va a intentar hacer García Gómez es dañar nuestra imagen, porque somos figuras públicas", remató Vera.

“Si tengo que darle un consejo a Lourdes, lo único que le diría es: salí ya de ahí, amiga”, concluyo Vera.

El mensaje de Lourdes en redes sociales

La cantante subió un video en su cuenta de Instagram luego de que su madre le dijera a la Policía que desde el 4 de octubre no tenía contacto con ella. “Estoy perfecta”, aseguró Lourdes.