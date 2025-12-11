Los 7 pequeños países europeos que merecen tu atención

La revista especializada Fodor’s publicó su lista de siete pequeños países de Europa que merecen la visita de los turistas en sus próximos viajes. Con sorprendentes destinos, la revista recorre aquellas naciones que quedan perdidas en medio de las grandes potencias del Viejo Continente a pesar de sus paisajes plagados de bellezas ocultas.

“No hay una forma correcta de recorrer Europa. Tanto si te fascinan los favoritos como Londres, París y Roma, como si anhelás descubrir ciudades poco conocidas como Bakú, Plovdiv y Tiflis siempre volverás con una ilusión especial”, expresaron desde la revista reconocida por sus guías de viaje.

Desde Fodor’s seleccionaron nuevos destinos para aquellos que todavía no han definido sus itinerarios para el verano.

1. Ciudad del Vaticano

Ubicada en el corazón de Roma, la monarquía con el Papa como jefe de Estado tiene tan solo 840 residentes permanentes y se presenta como un lugar de gran importancia cultural e histórica. Para los católicos, tiene una alta significancia espiritual.

“Cuenta con su propio periódico, estación de tren, museo de monedas y escuela de restauración de arte”, contaron desde Fodor’s. Además, resaltaron que, más allá de la religiosidad de cada turista, vale la pena la visita por los Museos Vaticanos.

“La Capilla Sixtina alberga la obra maestra de Miguel Ángel: los fascinantes frescos del techo. La Basílica de San Pedro es la más grande de Italia y la más venerada por su importancia. Construida en 1506 y consagrada en 1626, es una obra maestra del Renacimiento y se cree que el santuario del siglo IV que la corona es donde fue enterrado San Pedro”, sumaron.

Ciudad del Vaticano, un lugar de importancia histórica, cultural y religiosa Shutterstock

Además, destacaron que, si el Papa se encuentra en el país, realiza una audiencia papal todos los miércoles, donde los visitantes pueden recibir su bendición. Dichas audiencias atraen enormes multitudes.

Cabe destacar que la ciudad fue protagonista el último tiempo con el fallecimiento del Papa Francisco y la llegada de Robert Francis Prevost para ocupar su lugar. Este cambio histórico atrajo a miles de creyentes de todas partes del mundo.

2. Mónaco

Conocida por exclusividad, casinos de lujo y yates multimillonarios, el país soberano de la Riviera Francesa presenta paisajes espectaculares eclipsados por el mar azulado de sus costas. Tiene una superficie de aproximadamente dos kilómetros cuadrados, menor que el conocido Central Park, en Nueva York, Estados Unidos.

Desde Fodor’s destacaron que el segundo país más pequeño del mundo es un paraíso fiscal y la atracción de millonarios y multimillonarios de todo el mundo. “Alberga el Gran Premio, el Masters de Montecarlo y el Salón Náutico de Mónaco, así que puedes imaginar el nivel de glamour y opulencia que despliega”, sumaron.

La costa azul en Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo saiko3p - Shutterstock

Sin embargo, advirtieron a los turistas que se trata de un país caro: “El PBI es de US$165.420 y Mónaco no tiene pobreza”. Por lo tanto, los visitantes deben prepararse para un presupuesto alto si quieren quedarse una o dos noches. Sino, una excursión de un día desde Niza podría ser una buena solución.

3. San Marino

El tercer país más pequeño de Europa después del Vaticano y Mónaco tiene 59 kilómetros cuadrados, 33.400 habitantes y queda dentro de Italia. Se la conoce como la república más antigua del mundo que todavía permanece de pie.

“Su capital homónima es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La ciudad de San Marino se asienta sobre una montaña y deleita a los turistas con su arquitectura medieval y las pintorescas vistas desde sus castillos”, aseguraron en Fodor’s.

La Guaita o Rocca Maggiore es un fuerte militar anterior al siglo XI que se encuentra en el país Corbis

El país no tiene salida al mar y se puede recorrer en un solo día. No es necesario ir con el pasaporte porque no hay una frontera entre San Marino e Italia, pero igual los turistas pueden llevarlo para que sea sellado por 5 euros en la oficina de turismo.

4. Andorra

Tiene unos 85 mil habitantes y alrededor de 270 kilómetros cuadrados. El país independiente se encuentra ubicado en medio de las majestuosas montañas de los Pirineos Orientales, entre España y Francia. El 92% de su territorio son tierras forestales. Durante 700 años fue gobernado por el obispo español de Urgel y el líder de Francia. Hoy no pertenece a la Unión Europea: tiene un gobierno parlamentario y dos jefes de Estado, aunque sus cargos son honorarios.

El 92% de su territorio son tierras forestales

“Alrededor de 10 millones de personas visitan Andorra cada año. Los deportes de aventura son muy populares aquí, con 299 kilómetros de pistas de esquí y más de 60 rutas de montaña. Además, hay más de 1000 tiendas en el país y el Festival de Otoño de Compras de Andorra es un gran atractivo”, detallaron desde la reconocida revista.

Para llegar se puede volar desde Madrid al Aeropuerto de Andorra-La Seu d’Urgell y después tomar un micro, programado según los horarios de vuelo, que representa un viaje de una hora.

5. Liechtenstein

Esta monarquía de enormes paisajes verdes se sitúa entre Austria y Suiza. Está enclavada en lo profundo de los Alpes y se lo conoce como el sexto país más pequeño del mundo: su superficie es de 149 kilómetros cuadrados.

Las formas de llegar no son fáciles. El país no tiene aeropuerto, por lo que solo se puede arribar a él por la carretera: hay que tomar un micro o un tren desde sus naciones vecinas.

Liechtenstein se ubica en el corazón de los Alpes Principado de Liechtenstein

“Liechtenstein es un país próspero con un PBI de US$165.028 (el segundo más alto del mundo) y tiene una población de 37 mil habitantes. Puedes explorar la ciudad en un día si simplemente paseas para admirar las espectaculares vistas del castillo de cuento de hadas con las montañas de fondo. Los amantes de la aventura disfrutarán del senderismo y las pistas de esquí”, recomendaron en la revista.

El Principado de Liechtenstein asegura que sus paisajes montañosos son ideales para practicar senderismo, esquí y disfrutar de vistas relajantes. “Con más de 400 km de rutas de senderismo, Liechtenstein cuenta con la red de rutas más densa de Europa”, sostienen en su página oficial.

6. Malta

La pequeña isla, situada en el corazón del Mediterráneo, a unos 2000 kilómetros tanto de Gibraltar como de Jerusalén, está cargada de historia. En sus 317 kilómetros cuadrados hay un territorio plagado de imponentes acantilados de piedra y caliza, fortalezas indomables y grandes templos.

Una pequeña isla de ubicación estratégica con una rica historia y un fascinante mestizaje cultural

En Fodor’s destacaron su pasado colmado de ocupaciones de diversas naciones: “Debido a su ubicación entre Italia y el norte de África, fue ocupada por fenicios, griegos, árabes, romanos y, más recientemente, por Francia y Gran Bretaña, de la que se independizó en 1964. Fragmentos de su historia se pueden apreciar en su capital, La Valeta, y en las Tres Ciudades de Importancia Histórica (la fortificada Birgu, la ciudad portuaria de Cospicua y la pequeña ciudad de Senglea)“.

7. Luxemburgo

El Gran Ducado de Luxemburgo tiene solo 2500 kilómetros cuadrados y limita con Bélgica, Alemania y Francia. Es un importante centro financiero de Europa a pesar de su pequeño tamaño y es una nación rica en aspecto económico y de recursos naturales.

“Estuvo ocupado por Alemania durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y los vestigios de esa época aún son visibles en el país. Sus hermosos castillos medievales, pueblos pintorescos y ondulantes colinas forman parte de un paisaje de ensueño”, expresaron en la revista.

Nueve de cada 10 empresas registradas en el Gran Ducado de Luxemburgo son propiedad de no residentes Instagram @luxembourg_portal

Y sumaron: “El casco antiguo de la ciudad de Luxemburgo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasear por las calles empedradas de la ciudad fortificada en los acantilados y contemplar sus bastiones y torres es una experiencia extraordinaria”.

Aunque su alma es antigua, personifica la cultura cosmopolita y es internacional moderna: “El 71% de su población nació en el extranjero, atraída por su alto nivel de vida. La arquitectura moderna, la diversa oferta gastronómica (incluyendo bodegas a lo largo del hermoso río Mosela) y una gran variedad de festivales y eventos conforman el tejido de su heterogénea cultura”.