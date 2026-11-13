Los momentos más buscados de la visita del papa León XIV a la Argentina

El miércoles 11, el papa León XIV abandonó suelo argentino para seguir con su visita apostólica en Perú, país en el que vivió más de 20 años. Con un cronograma maratónico, el Sumo Pontífice celebró tres misas multitudinarias, tuvo cinco encuentros con diversas comunidades y movilizó a millones de peregrinos.

Su paso por el país estuvo marcado por la emoción, la alegría y también las polémicas. Según Google Trends, el término “papa León en Argentina” tuvo un gran aumento en las búsquedas en la web. A continuación, todos los momentos más buscados durante la visita histórica.

La misa del Papa en Luján

El último evento multitudinario del Papa en la Argentina ocurrió en Luján, icónico punto de peregrinación popular. Allí León XIV vistió una casulla con los colores de la patrona de la Argentina y celebró una misa frente a su imagen, que habían retirado de la Basílica por esa ocasión especial. Durante su homilía, mencionó un dato que lo conecta con la Virgen de Luján: él fue elegido como Papa el mismo día de su festividad, el 8 de mayo.

Luján: así se vivió en la última misa del Papa en la Argentina

Además, pronunció un emotivo discurso final, en el que agradeció lo vivido en nuestro país: “Me sentí como en casa, ¡hasta siempre, mi querida Argentina!”. Luego, tuvo un breve encuentro con los voluntarios convocados en la Villa Marista en el que les dio las gracias y dijo que se veían “tan hermosos, tan lindos, celebrando la vida, celebrando la fe, reconociendo el gran valor de la vida humana”.

El canto de Alma Misionera

Otro de los eventos que marcaron su visita fue la Vigilia con los Jóvenes en el Monumento a los Españoles, celebrada el martes 10 a la noche. En el evento, que fue conducido por el streamer Luquitas Rodríguez, el Papa escuchó el testimonio de cuatro jóvenes, vio las presentaciones de Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen y pronunció un discurso de esperanza para la juventud.

La emotiva versión de "Alma Misionera" que cautivó al papa León XIV

“Están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo”, advirtió León XIV en referencia a los “placeres que terminan por esclavizarnos como la pornografía y otras sustancias”. Sobre el final, observó un show de fuegos artificiales mientras el coro cantaba la canción “Alma Misionera”, tema que el Papa también entonó con emoción.

La visita al Cottolengo Don Orione

Si bien no fue un encuentro masivo, la visita al Cottolengo Don Orione generó una gran repercusión en redes sociales. En este hogar para personas con discapacidad, el Papa recorrió las instalaciones y saludó a muchos de sus residentes. Además, escuchó la historia de Marta Griselda Torres, una mujer que nació con una parálisis cerebral y fue abandonada por su madre. Su relato conmovió a León XIV y, tras su testimonio, ella le regaló su libro y él le dio un rosario. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, dijo el Sumo Pontífice durante su discurso.

Una mujer con parálisis cerebral emocionó al Papa en el Cottolengo Don Orione

La carpa VIP en la misa en Palermo

Un suceso que generó polémica durante la visita fue la difusión de imágenes de una “carpa VIP” durante la misa a las familias en el Monumento a los Españoles. Se trató de una zona exclusiva con buffet, bebidas, aire acondicionado y asientos privilegiados a pocos metros del altar. Allí fueron invitados famosos como Valeria Mazza, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín, Flor de la V y Yanina Latorre.

Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Yanina Latorre y Analía Franchín, algunos de los "invitados VIP" a la misa del Papa LA NACION

Esta situación generó controversia por la contradicción del mensaje de acercarse a la pobreza que sostiene la Iglesia y porque miles de fieles permanecieron esperando bajo el sol por muchas horas.

El gracioso saludo desde la Nunciatura

El divertido gesto del papa León XIV en la Nunciatura: "Hora de dormir"

Los fieles no solo seguían al Papa durante los eventos, sino que también asistieron todos los días de su visita a la Nunciatura Apostólica, la sede donde se hospedó. Durante la noche del lunes 9 de noviembre, tras llegar de la cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, León XIV salió a saludar a las personas que lo esperaban. Además, hizo un gracioso gesto de “irse a dormir” para pedirles a los fieles que lo dejaran descansar durante la noche.