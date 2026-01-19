Los videos y fotos más impactantes del deslizamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia

“Momentos de terror”. Así manifestaron lo ocurrido el domingo por la madrugada cientos de vecinos que habitan en las inmediaciones del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia. Allí, por un movimiento geológico que provocó un deslizamiento de la tierra, más de 90 familias tuvieron que ser evacuadas y cerca de 200 viviendas se vieron afectadas. LN+ mostró en exclusiva el impacto del fenómeno.

Alerta en Comodoro Rivadavia

Minutos después de la medianoche del domingo, los barrios de Los Médanos, El Marquesado y Sismográfica sufrieron las consecuencias de un deslizamiento del cerro Hermitte. Según testimonios de los lugareños, “la tierra se movía y no había luz”.

Como consecuencia del desastre natural, las casas sufrieron daños estructurales como grietas en las paredes, hundimientos de los cimientos y en muchos casos hasta destrucción total.

Las autoridades expusieron que por varias horas, “la zona se convirtió en un lugar completamente inhabitable”.

Si bien el evento generó conmoción, en la zona ya saben de qué se trata: desde diciembre del año pasado, la actividad sísmica del lugar es bastante recurrente, debido a un fondo marino susceptible a este tipo de movimientos.

Como consecuencia del deslizamiento rige la “emergencia geológica”: medida dispuesta tras detectarse movimientos activos del suelo, fisuras visibles y un riesgo creciente de deslizamientos.

Qué dijo el intendente

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, señaló que las primeras 48 horas resultaban clave para evaluar la evolución del terreno. En ese marco, se dispuso el vallado de un área de aproximadamente 1600 metros, que comprende unas 200 viviendas, mientras equipos técnicos municipales y provinciales realizan un seguimiento permanente de la zona.

Actualmente, equipos municipales, provinciales y especialistas en geología y urbanismo trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad de los evacuados, mientras se avanza en la evaluación integral del área afectada y se define el futuro de los barrios emplazados en zonas de riesgo.

El desplazamiento, en imágenes

Desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia y destrucción de decenas de viviendas en el barrio Sismográfica x.com/therealbuni

Desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia y destrucción de decenas de viviendas en el barrio Sismográfica x.com/ElComodorense