Luego de la “mini primavera”, vuelven las lluvias al AMBA este fin de semana

El final de esta semana, que estará marcada por temperaturas casi primaverales y cielo completamente despejado, traerá consigo un cambio drástico en el tiempo y el regreso de las lluvias. Así lo anticiparon los pronósticos meteorológicos, que indicaron que durante el fin de semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá jornadas húmedas y con tormentas.

El sitio especializado Meteored detalló que la primera mitad de la semana estará dominada por el sol y por temperaturas que se asemejarán más a las de septiembre que a las de agosto. Si bien las mínimas se ubicarán por encima de los 10 grados y las máximas rondarán los 20 grados todos los días, esto se extenderá solo hasta el viernes, cuando se espera el final de este período estable.

A partir del fin de semana las nubes volverán a ganar protagonismo y la atmósfera comenzará a mostrar señales de inestabilidad. Esto abrirá paso a un nuevo episodio de mal tiempo que se replicará en el centro del país, incluida la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense.

Las tormentas sobre el AMBA este fin de semana. SMN

El sitio especializado explicó que la formación de un nuevo centro de bajas presiones se dará sobre el Litoral argentino y luego se desplazará hacia el sudeste, lo que provocará probables lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires entre el sábado y el inicio de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se sumó a esta advertencia y emitió una serie de recomendaciones de cara a las lluvias para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenerse informado por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Los avisos por lluvias afectarán a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Ricardo Pristupluk

El pronóstico para esta semana

Según el parte anticipado, este miércoles se espera otro día sin nubes ni viento, con un amanecer a cielo limpio, viento leve desde el este y una mínima de 10ºC. Además, se repetirán las condiciones de los últimos días con una mañana fresca y una tarde templada que se extenderá hasta los 19ºC con aire húmedo.

El jueves será el último día con cielo despejado. Se espera un amanecer con viento leve desde el noroeste y una mínima de 11ºC con sol desde la mañana. El descenso de aire templado elevará el mercurio, lo que llevará la máxima nuevamente hasta los 20 grados. La noche mantendrá el viento leve en un cierre sin frío, con 16ºC.

Finalmente, el viernes volverá el viento templado pero con mayor nubosidad. El amanecer mostrará cielo parcialmente nublado, con nubosidad baja, viento desde el noreste y una mínima de 11ºC. El aire cálido dejará una máxima de 22 grados vespertinos. Al atardecer comenzará el ingreso de un frente de viento frío desde el sudeste, lo que dará comienzo a los días de inestabilidad.