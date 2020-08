Jorge Altieri, veterano reconocido por haber recuperado el casco que le salvó la vida en Malvinas, respondió en las redes sociales a los desafortunados dichos del periodista

Gustavo Sylvestre realizó un polémico editorial en su programa del último martes. En el ciclo que se emite por C5N, habló de los dichos del expresidente Eduardo Duhalde sobre la posibilidad de un nuevo golpe de Estado en la Argentina y de la guerra de Malvinas. "Encima perdieron una guerra en forma cobarde", sostuvo el periodista. "Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer", sostuvo.

Si bien horas más tarde, Sylvestre amplió sus dichos y matizó sus definiciones, un aluvión de réplicas llegaron desde distintos sectores. El periodista Antonio Laje lanzó duras críticas públicamente y tanto la Armada como el Ejército se pronunciaron sobre el tema. Además, un excombatiente publicó en sus redes sociales un video que logró viralizarse, en el que responde al periodista con contundentes palabras.

Jorge Alberto Altieri, quien es reconocido por haber recuperarado el casco que le salvó la vidaen el conflicto bélico, le señaló su error al conductor de televisión. "Usted se equivocó en la forma que se ha expresado sobre la Guerra de Malvinas porque no todos los que estuvieron ahí fueron militares de carrera", sostuvo.

"No éramos militares pagos. Fuimos soldados conscriptos y defendimos a la Patria". Además, apuntó: "Nuestros compañeros que murieron allá reafirmaro que lo que hicimos no fue en vano. Tenemos que seguir reclamando por nuestra soberanía, eso nos pertenece".

Altieri continuó: "El problema que haya tenido usted con la parte militar, es su problema. Sepa reconocer y pedir disculpas para los 633 muertos por Malvinas, en Malvinas, en el aire, en el mar del Atlántico Sur. Y por aquellos que retornamos con heridas graves, por los conscriptos que se han quitado la vida y por el resto de los combatientes", concluyó.

En su cuenta de Twitter, Sylvestre había aclarado que sus palabras no hacían alusión a los soldados. "Nunca hablé de los soldados, ni de los veteranos, ni de los héroes de Malvinas. A los que siempre honré. Me referí a los generales que condujeron esa guerra", escribió el periodista. "Esa misma noche lo aclaré para no herir sentimientos que como clase 62 también viví y vivo aún".