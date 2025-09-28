Mañana fresca y tarde agradable: pronóstico del clima para este domingo 28 de septiembre

Se prevé un notable cambio en las condiciones del tiempo para esta jornada; se esperan cielos despejados y amplitud térmica; cómo continúa la semana
Llegó el mejor día del fin de semana. Según las previsiones meteorológicas, la jornada ofrecerá mucho sol y aire frío y seco. El día comenzará con una mañana fría y despejada, viento moderado con el en torno a los 12º.
De a poco la temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de 22ºC. Un nuevo descenso de aire templado sostendrá la temperatura nocturna en 18ºC. La noche estará despejada con ambiente de templado a fresco entre los 16-15 °C para la medianoche.
Cómo sigue la semana
Se espera la semana que viene un leve ascenso de temperatura durante los primeros días, con mínimas de 13ºC y máximas de 24ºC. Se conservará la marcada amplitud térmica, pero sin previsión de lluvias.
