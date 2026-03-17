¿Puede granizar en CABA hoy, martes 17 de marzo?
Tormentas de variada intensidad avanzan hacia el AMBA, donde se prevén lluvias fuertes y ráfagas, con probabilidad de granizo chico, informó el Servicio Meteorológico Nacional
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Este martes 17 de marzo llegó con tormentas en la región central del país, que fueron catalogadas con el alerta amarilla por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A partir de esto, muchos usuarios se preguntan si llegará a caer granizo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según informó el SMN, rigen varios avisos a corto plazo en el sudeste de Buenos Aires por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento y granizo. “Avanzan tormentas de variada intensidad hacia el AMBA. Se prevén lluvias fuertes y ráfagas, con probabilidad de granizo chico”, precisó el organismo en sus redes sociales.
Alerta por tormentas: sigue vigente en categoría “amarillo”
El alerta por tormenta que se mantiene para este martes es de color amarillo, es decir que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, aclaró el SMN en su sitio web.
“Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, agregó.
Después de las tormentas fuertes de la tarde, para la noche se esperan chaparrones con menor intensidad y la llegada de un frente frío. “Una vez que pase el frente y el sistema de lluvias se desplace hacia el este, se producirá un descenso de temperatura”, aseguró el SMN.
Cómo es el pronóstico para los próximos días
El pronóstico para los próximos días anticipa una semana con temperaturas agradables.
- A partir del miércoles, el ingreso de aire más fresco hará descender la temperatura. Ese día la mínima rondará 13 °C y la máxima 25 °C, dando paso a un ambiente más templado.
- El jueves seguirá con condiciones similares, con 14 °C de mínima y 26 °C de máxima.
- Mientras que el viernes habrá un leve ascenso térmico, con 17 °C por la mañana y hasta 27 °C por la tarde.
- Durante el fin de semana se mantendrán temperaturas moderadas.
- El sábado se prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C.
- El domingo volverá a sentirse un poco más fresco, con 14 °C de mínima y 24 °C de máxima.
- La semana climática cerrará el lunes con valores similares: 16 °C de mínima y 24 °C de máxima, en un escenario de clima templado. En síntesis, tras un martes caluroso y con tormentas, la semana continuará con temperaturas más suaves y típicas de finales de verano, sin extremos térmicos.
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