El mapa de los tornados en Estados Unidos y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas durante las próximas horas

El clima en Estados Unidos estará marcado por un escenario meteorológico que combinará tormentas potencialmente severas, lluvias intensas y contrastes térmicos significativos entre distintas regiones del país.

Tormentas severas y riesgo de inundaciones en el centro de Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un complejo patrón atmosférico impulsará una amplia área de precipitaciones y tormentas eléctricas desde el Medio Oeste hasta las Llanuras centrales y del sur durante la jornada de este martes.

Ciclogénesis en los Grandes Lagos: se espera un entorno altamente inestable propicio para el desarrollo de tormentas supercelulares durante la tarde y noche NWS

Uno de los principales focos de actividad se ubicará a lo largo y por delante de un frente casi estacionario que se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hacia el suroeste hasta el valle del río Missouri.

En paralelo, otra zona de tormentas se desarrollará más al sur, asociada a un frente de origen pacífico que avanzará a través del oeste de Texas. La combinación de aire cálido, humedad abundante y cizalladura del viento en distintas capas de la atmósfera favorecerá el crecimiento de tormentas organizadas.

Riesgo de tornados y granizo en la región de los Grandes Lagos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó que durante este martes se desarrollarán tormentas severas dispersas desde las Llanuras del sur hasta el área de los Grandes Lagos. En particular, el organismo señaló dos zonas con riesgo elevado:

Una que abarcará desde el norte de Missouri, el norte de Illinois y el noroeste de Indiana.

Otra situada en sectores de las Llanuras de Texas.

En la región cercana a los Grandes Lagos, el avance de una perturbación atmosférica y la formación de una baja presión en superficie favorecerán el desarrollo de tormentas hacia la tarde y la noche.

A medida que aumente el calentamiento diurno, el aire se volverá más inestable y permitirá el crecimiento de células tormentosas capaces de adquirir características supercelulares.

El SPC advirtió que estas tormentas podrán producir granizo significativo y tornados, algunos potencialmente fuertes, especialmente en zonas situadas al sur de un frente cálido que se extenderá a través del norte de Illinois hacia el sur de Michigan.

El SPC emitió una alerta por tornados potencialmente fuertes y granizo de gran tamaño en un corredor que abarca el norte de Missouri, el norte de Illinois y el noroeste de Indiana SPC

A lo largo de la noche, estas tormentas continuarán desplazándose hacia el este y podrían alcanzar partes del noreste de Ohio mientras los vientos del oeste se intensifican sobre la región de los Grandes Lagos.

Amenaza de tormentas intensas en Texas y las Llanuras del sur

El SPC indicó que un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera, actualmente ubicado sobre la península de Baja California, avanzará hacia el noreste durante el día y se aproximará al oeste de Texas hacia la tarde.

El calentamiento intenso de la superficie en áreas del noreste de México y del oeste de Texas favorecerá la formación de una línea seca —una frontera entre aire seco y húmedo— donde se iniciarán tormentas eléctricas. Estas primeras células podrían evolucionar rápidamente hacia superceldas capaces de generar granizo muy grande.

Lluvias intensas y nevadas en el noroeste de Estados Unidos

Mientras tanto, el patrón húmedo persistirá en el noroeste de Estados Unidos. El NWS anticipó que el Pacífico Noroeste y las Montañas Rocosas del norte aún recibirán abundantes precipitaciones, con lluvias en zonas bajas y nevadas en áreas de mayor altitud.

Las montañas de las Cascadas y de la cordillera Olympic podrían registrar acumulaciones muy significativas de nieve en elevaciones altas, mientras que en los valles y zonas costeras predominarán las lluvias persistentes.

El Pacífico Noroeste continúa bajo un patrón húmedo persistente; el NWS prevé lluvias constantes en valles costeros y acumulaciones de nieve de gran magnitud en las elevaciones altas NWS

En las zonas de menor altitud, el exceso de precipitaciones podría generar problemas aislados de inundaciones, especialmente en regiones donde el suelo ya se encuentra saturado tras varios días de actividad meteorológica.

Contrastes térmicos y calor primaveral en el este

Según el NWS, gran parte del este de Estados Unidos experimentará temperaturas muy por encima del promedio para esta época del año, con un ambiente que recordará más a la primavera avanzada que al final del invierno.

En Nueva Inglaterra, las máximas alcanzarán valores en el rango de los 50°F a 60°F (10°C a 16°C). Más hacia el sur, en el Atlántico medio, los termómetros se ubicarán entre los 60°F y 70°F (16°C a 21°C). En el valle del Mississippi medio, el valle de Ohio y sectores de las Llanuras centrales se registrarán temperaturas entre los 70°F y cerca de 80°F (21°C a 27°C).

Las condiciones serán aún más cálidas desde las llanuras del sur hasta el sureste del país norteamericano, donde los valores máximos alcanzarán los 80°F (27°C) en varios puntos. Este patrón de calor inusual podría provocar que numerosas ciudades registren máximas que igualen o incluso superen récords históricos para la fecha.