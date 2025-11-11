Matrícula libre en los colegios privados: desde cuándo rige el nuevo régimen y cómo impactará en las familias

El Gobierno, mediante el Decreto 787/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, desreguló las cuotas y matrículas de aproximadamente 2000 colegios privados. Esta medida permite que las instituciones educativas establezcan sus “políticas de precios” sin la previa autorización estatal. El objetivo, según el Gobierno, es dar mayor flexibilidad en la fijación de aranceles y adaptarse a las fluctuaciones económicas del país.

El nuevo escenario: colegios privados sin regulación de aranceles

La medida, que alcanza a unos 2000 colegios privados que no reciben aportes estatales, ya entró en vigencia. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) confirmó a LA NACION que esta desregulación responde a un reclamo del sector.

La nueva medida del Gobierno Nacional alcanza a 2000 colegios privados Hernan Zenteno - La Nacion

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, argumenta que la norma derogada imponía “regulaciones y pautas” que dificultaban la adaptación de los institutos privados “a las realidades educativas y económicas del país”. Se indica que el contexto actual es diferente al de los años 90, ya que la educación pasó a ser competencia de cada provincia desde 1994.

El Gobierno sostiene que, al exigir la presentación anticipada de los montos de las cuotas y la matrícula, “se limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

El Gobierno desreguló las cuotas de los colegios privados, abriendo un nuevo panorama para la gestión de los establecimientos Shutterstock

Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa y titular de la Cámara de Colegios Privados de la provincia de Buenos Aires, indicó que desde enero de 2024, representantes de colegios privados de todo el país solicitaban la derogación del Decreto 2417/1993. Señaló que se reunieron con las autoridades de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, para que las instituciones puedan fijar sus cuotas libremente.

Desde Aiepa esperan que las cuotas sean más estables o que marzo comience con un precio más bajo, ya que no se deberá fijar el mismo precio para todo el año. “Esto nos da más certeza”, marcaron desde la asociación.

Desde Aiepa esperan que las cuotas sean más estables y que el año comience con cuotas mas bajas Marta Fernández Jara - Europa P - Marta Fernández Jara - Europa P

La Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas aclaró que más del 90% de los colegios privados reciben contribuciones estatales, por lo que la mayoría no se ve alcanzada por este nuevo decreto. “No va a haber una desproporción en las cuotas de los colegios”, aseguraron.

Las declaraciones de Sturzenegger tras la nueva medida

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aseguró que el nuevo esquema busca “decirle chau a los saltos exorbitantes”. Explicó que la regulación anterior “obligaba a los colegios a fijar aumentos anticipados que debían mantenerse durante todo el año, lo que generaba subas sobredimensionadas en marzo” y afirmó que el decreto “permite estabilizar el gasto de las familias en educación y favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable” para las instituciones.

Federico Sturzenegger sobre la nueva medida del Gobierno sobre la desregulación de las cuotas y matrículas de colegios privados (X: @fedesturze)

El ministro insistió en que estos 2000 colegios privados ya no tienen la obligación de fijar en noviembre el monto total de la matrícula y todas las cuotas del año siguiente. Ahora, pueden ajustar las cuotas de forma gradual y mes a mes según la inflación real y los costos efectivos. “Las cuotas van a subir menos que antes porque ya no tienen la necesidad de cubrirse por inflación futura”, sostuvo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucía Pereyra.