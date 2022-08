Media Party 2022: los imperdibles de la conferencia de innovación en medios más importante de Latinoamérica

Cuestionar, hackear y repensar para crear algo nuevo. O reinventarse. Estos conceptos atravesarán la edición 2022 de Media Party, la conferencia de innovación de medios más grande de Latinoamérica que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en Ciudad Cultural Konex.

Este evento convoca a grandes referentes de la industria internacional como The New York Times, The Washington Post, The Guardian, y destacados oradores del ecosistema regional de medios, como LA NACION, Clarín e Infobae, entre otros.

En el marco de este encuentro se darán talleres, charlas y otro tipo de actividades para que periodistas, desarrolladores, programadores, diseñadores puedan conocer el presente y el futuro de los medios de comunicación. También habrá un espacio de networking para favorecer el intercambio de ideas entre los asistentes.

Una vista de cómo fue el hackatón de la última edición del Media Party Ramiro Chanes

Ya hay 2000 inscriptos y quienes quieran sumarse pueden hacerlo a través de la web mediaparty.info. Allí podrán anotarse, así como acceder a la programación completa.

La primera edición de Media Party fue en 2012 y desde aquel entonces a esta parte los medios han atravesado grandes cambios. “De a poco los medios fueron incorporando la cultura de internet, y al mismo tiempo fueron perdiendo relevancia en temas centrales y en negocios que hasta comienzos o mediados de los 2000 eran propiedad de los medios, como venta de autos, casa o servicios. Por otra parte, hoy ya no se discute que la gente consume de forma digital: la audiencia consume streaming, mira menos tele, compra menos diarios y escucha menos radio tradicional. El rol de los medios cambió con el auge de las plataformas”, analiza Mariano Blejman, fundador de Media Party, en diálogo con LA NACION.

Recuerda que la idea de reinventar o “rebootear” el periodismo surgió como un slogan de la red de innovación global Hack/Hackers, que nació en 2009 en San Francisco. El concepto se terminó instalando y pasó de ser una mera idea pasajera a una corriente que hoy tiene más de 80 capítulos en todo el mundo, entre ellos Buenos Aires, que es uno de los principales.

“La idea de reiniciar el periodismo tiene que ver con cambiar las bases y los fundamentos. Hoy no está tan claro que ya se haya encontrado un modelo de negocio, de monetización, o de lectura para el consumo de medios; lo que sí está claro es que hay nuevas capacidades, equipos, necesidades y que todavía los medios se están reinventando al compás de lo que pasa en internet”, reflexiona Blejman.

Y añade: “Hoy está sucediendo una revolución con la web descentralizada, la web3, y los medios, una vez más, como pasó en los últimos 25 años, no terminan de subirse a esa tendencia y están llegando tarde. Si durante 300 años pensaron que eran el centro de la comunicación y sociedades, internet ahora los pasó por el costado y el objetivo de Media Party es volver a ponerlos en el centro”.

En línea con esta idea, que busca potenciar la innovación, los ejes clave de Media Party 2022 serán la aplicación de inteligencia artificial y blockchain; automatización y seguridad; la lucha contra la desinformación; producto digital, audiencias y monetización.

Los eventos más destacados

Entre los aspectos más relevantes de la Media Party está el que se ocupa de los flujos de trabajo en las redacciones de los medios, en el producto periodístico y el negocio. Uno de los paneles más esperados del evento está a cargo de Trei Brundrett, cofundador y exdirector de operaciones de Vox Media que dirigió los equipos de diseño, tecnología y producto. Será el jueves a las 10.20 am.

En Media Feria, el espacio donde las iniciativas mediáticas más innovadoras son presentadas por sus creadores y las empresas de servicios muestran sus propuestas de valor para el sector, va a participar LA NACION Data. Estará a cargo Florencia Coelho, gerente de Investigación y Training en LA NACION. Será el jueves de 13 a 14.30.

A su vez, el viernes a las 10:05, Coelho dictará, junto a Pablo Loscri, director de narrativas digitales en LA NACION, la conferencia “LN Data: periodismo y visualización de datos”. El contenido: “Nuestro ADN, un poco de historia, algunos proyectos publicados + detrás de escena y primeros pasos con Inteligencia Artificial”.

Por su parte, Ernesto Martelli, director de Innovación de LA NACION, participará del panel “Los desafíos de la innovación y el negocio de los medios en Argentina” junto a Ángel Sotera, Product Manager de Infobae; Laura Muchnik, presidenta y fundadora de Grupo Muchnik; Javier Kraviez, Chief Digital Officer de Clarín, y Julián Gallo. Será el viernes de 13:30 a 15.

También habrá espacio para analizar el panorama de la innovación en los medios de comunicación. El contenido será tanto teórico como práctico, con charlas y talleres entre jueves y viernes.

Se destaca el workshop: “Intro a la realidad aumentada: cómo crear filtros con Spark AR”, con Marcia Medeiros, gerente de Soluciones para los medios de noticias en Latam de Meta. A su vez, se abordará la generación de contenido en el marco de las nuevas tendencias en talleres como el de “Procesamiento de texto para análisis de contenido”, que dictará Paloma Urtizberea, Digital Media & Data insights de Media Party.

Uno de los aspectos destacados del ecosistema de medios es la investigación de las audiencias, una herramienta clave para maximizar la llegada del producto periodístico. Este tema se tratará en distintas actividades dentro de la agenda de Media Party. Un evento interesante de esta agenda es la presentación de CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), que estará a cargo de María Teresa Ronderos, directora de dicha entidad.

El sábado se hará un hackatón, como en otras ediciones; cuenta con el apoyo de Decentraland (la compañía especializada en realidad virtual y metaverso) y el ICFJ, y ofrecerá 14.000 dólares en premios. Los temas de este año serán, justamente, el metaverso, el uso de herramientas descentralizadas para periodistas, la financiación a través de tokens y criptomonedas, y medios basados en estructuras digitales descentralizadas (DAO).

En este link se puede ver la agenda completa de los tres días. Media Party 2022 terminará el sábado 27 de agosto.