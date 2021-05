“Mi mamá se está ahogando”: el dramático llamado al 911 que salvó una vida

“Hola. Mi mamá se acaba de ahogar con un pedazo de comida y está morada”. Así, con una voz que transmite angustia y desesperación, comienza la llamada que este miércoles al mediodía le hizo Mariana al 911, ya que su mamá, de 88 años, se había atragantado mientras almorzaba.

Afortunadamente, gracias a los serenos consejos que le dio la operadora de la policía de Córdoba, Paola Molina, la mujer pudo salvar su vida.

El hecho ocurrió en el barrio Las Palmas, en el oeste de la ciudad de Córdoba. La madre de Mariana, que padece de Alzehimer, se encontraba almorzando junto a su nieto, de 14 años, cuando de pronto “se puso morada”, como narró su propia hija a la señal Antena 3.

Al darse cuenta de que su mamá se había atorado con algún alimento, la mujer se desesperó. “Atiné a golpearle la espalda y me di cuenta de que no daba resultado”, dijo. Al instante, le pidió a su hijo que saliera a buscar ayuda a la calle, cosa que el adolescente hizo, sin obtener resultados.

Tras el intento infructuoso de comunicarse con el PAMI, Mariana señaló que se le ocurrió llamar al 911. Finalmente, esta idea fue la que le salvó la vida a su mamá.

Entonces fue cuando fue atendida por la sargento Paola Molina que, con toda la calma del mundo, le indicó a la mujer cómo realizar la técnica de salvataje ante los ahogamientos conocida como maniobra de Heimlich.

“Tomala de atrás, tranquila, y hacé presión en el pecho y que trate de toser”, fueron las indicaciones de la agente, que en todo momento le repetía a Mariana: “No me cortes, no me cortes”.

Luego de unos segundos donde se escuchaban el sufrimiento de la mujer al otro lado de la línea, Molina oyó las palabras de alivio de Mariana: “Ahí está, ahí está... expulsó el pedazo de comida”. “Dale un poquito de agua ahora, para que pueda respirar mejor. Tranquilizate vos porque si no la ponés nerviosa a ella”, respondió la policía, siempre en un tono extremadamente calmo.

“Pasa que se puso toda morada. Los labios morados”, repetía Mariana, todavía en shock, a pesar de que su mamá ya estaba a salvo. “Te entiendo”, le dijo la agente y se aseguró de que todo estuviera bien antes de cortar la comunicación.

“Felicitamos a Paola Molina, operadora del 911, que colaboró para salvar la vida de una mujer de 88 años que se encontraba ahogada con un alimento en barrio Las Palmas. La sargento indicó vía telefónica a Mariana los pasos para efectuar tareas de primeros auxilios a su madre”, anunció en Twitter la cuenta oficial de la Policía de Córdoba.

Junto a la publicación, en la cuenta subieron el audio de la llamada que, por la combinación entre los consejos de la sargento y la acción de Mariana, pudo tener un final feliz.

“Estamos en capacitación permanente de RCP y otras maniobras. En todas ellas, la calma es fundamental para que salga bien. Yo la escuchaba tan nerviosa que, si no se calmaba, no íbamos a poder llegar a un buen final”, contó Molina al programa La mesa de Café, de la citada señal Antena 3.

Una maniobra que salvó miles de vidas

La maniobra de Heimlich es una técnica de compresión abdominal para desbloquear los conductos respiratorios en caso de obstrucción. Fue creada por el médico estadounidense Henri Heimlich en la década del ‘70 y se convirtió en una técnica clave en todas las prácticas de primeros auxilios en casos de asfixias por atragantamiento.

Se calcula que solo en los Estados Unidos, la maniobra de este médico ha salvado, desde 1974 hasta el año de la muerte de Heimlich, en 2016, unas 100.000 vidas.

Entre estas personas salvadas por esta maniobra se puede mencionar al expresidente Ronald Reagan, la pop star Cher, y los actores de Hollywood Elizabeth Taylor, Goldie Hawn, Walter Matthau, Carrie Fisher, Jack Lemmon y Marlene Dietrich.

LA NACION