Milei presentó su libro con un show en el Movistar Arena; se cumplen dos años del ataque de Hamas a Israel

Además, la Justicia pide al Gobierno que aclare si es posible reimprimir boletas; cierran un laboratorio en Santa Fe; entregaron el Nobel de Física 2025. Estas son las noticias de la mañana del martes 7 de octubre de 2025

El presidente Javier Milei saluda a la multitud durante la presentación de su nuevo libro, "La construcción del milagro", en Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de octubre de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
El presidente Javier Milei saluda a la multitud durante la presentación de su nuevo libro, "La construcción del milagro", en Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de octubre de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)Natacha Pisarenko - AP

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

