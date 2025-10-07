Milei presentó su libro con un show en el Movistar Arena; se cumplen dos años del ataque de Hamas a Israel
Además, la Justicia pide al Gobierno que aclare si es posible reimprimir boletas; cierran un laboratorio en Santa Fe; entregaron el Nobel de Física 2025. Estas son las noticias de la mañana del martes 7 de octubre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei presentó su nuevo libro con un show en el Arena de Villa Crespo. “No aflojen, estamos en mitad del camino, hay que pasar al otro lado del río”, pidió Milei después de presentar a La Banda Presidencial y de interpretar algunas canciones. Desde la oposición reaccionaron a la puesta y la calificaron de “mamarracho”. El gobernador bonaerense remarcó que el mandatario “está fuera de la realidad”.
- Se cumplen 2 años del brutal ataque terrorista de Hamas. El 7 de octubre yihadistas palestinos de Hamas invadieron Israel: asesinaron, quemaron, secuestraron, violaron y mutilaron a hombres, mujeres y chicos. 1219 personas fueron asesinadas, más de 6000 heridas y 253 fueron secuestradas a Gaza por los terroristas, de las cuales 48 siguen en poder de Hamas.
- La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuánto cuesta reimprimir las boletas en las que figura Espert y si tiene las partidas para hacerlo. La Junta Electoral tomó las primeras medidas ante el pedido de La Libertad Avanza para cambiar la cabeza de la lista en la provincia luego de la renuncia de Espert. También fijó una audiencia con el resto de los partidos incluidos en la boleta papel para mañana.
- El Gobierno profundiza el control a la actividad de la industria farmacéutica y clausuró el séptimo laboratorio en poco más de un mes. Se trata de Polybius S.A. con sede en Santa Fe, que ya tenía inhibición preventiva provincial. Proveía suero para internados a otro laboratorio que ya había sido clausurado.
- El premio Nobel de Física fue para 3 científicos reconocidos por sus estudios de mecánica cuántica macroscópica. Se trata de los estadounidenses John Clarke, Michel Devoret y John Martinis. El galardón fue otorgado por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. Los trabajos de investigación se realizaron en un chip.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Carpinchos en Nordelta: la Justicia prohibió la castración de los roedores y ordenó que se suspendan las obras para crear un corredor biológico dentro del barrio
- 2
San Bruno: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
- 3
La madre del agresor que atacó a una vecina con un fierro dijo a las autoridades que lo trasladó “para evitar problemas”
- 4
Feriado del 12 de octubre: el gobierno de Milei deja de llamarlo “Día de la Diversidad Cultural”