Milei pronosticó una inflación 0 para agosto; en el coloquio de IDEA los empresarios piden una reforma impositiva
Además, Trump amenazó con entrar a Gaza si Hamas no respeta el acuerdo; se vendieron más de un 1 millón de entradas para el Mundial 2026; Franco Colapinto correrá este fin de semana. Estas son las noticias de la mañana del viernes 17 de octubre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei dijo que en agosto del año que viene la inflación va al ser 0. El mandatario afirmó que el problema no está terminado, y que “es horrible tener 30% de pobres”. Se refirió también a las elecciones de medio término: aseguró que el Congreso que viene va a ser mucho mejor que el de ahora, y que hay un amplio consenso para avanzar en las reformas. Además, calificó al kirchnerismo como una minoría ruidosa.
- En el Coloquio de IDEA los empresarios pidieron una reforma impositiva. Dijeron que el Estado se tiene que poner los pantalones con la evasión, que la informalidad cuesta 4% del PBI y llamaron a “combatirla en serio”. La presión fiscal en la Argentina es de casi 28 puntos del producto, 8 unidades más que en la región.
- Trump amenazó con entrar a Gaza y matar a los terroristas de Hamas si no cumplen el acuerdo de cese el fuego. “Si Hamas continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos”, declaró el presidente de Estados Unidos. Además, Israel compartió información de inteligencia para ayudar a localizar los restos de los rehenes que fueron asesinados, y que todavía están en la Franja.
- Se vendieron más de un millón de estradas para el Mundial 2026 y la Argentina está en el top 10. Terminó la primera etapa de preventa para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Entre los compradores de localidades figuran residentes de 222 países y territorios, una cifra que muestra el interés global del evento. El próximo periodo de venta de entradas comienza el 27 de octubre, cuando se abra el sorteo anticipado.
- Todo listo para el GP de Estados Unidos en Austin, Texas. Esta tarde en el Circuito de las Américas, correspondiente a la 19na fecha del calendario, será la práctica libre, y luego la clasificación sprint. Mañana el sprint, y después la clasificación para la carrera del domingo a las 4 de la tarde hora argentina, que consta de 56 vueltas. Franco Colapinto buscará sumar puntos por primera vez en la temporada.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Así fue el incidente en Aeroparque que obligó a Aerolíneas Argentinas a dejar ocho aviones en tierra
- 2
Qué se sabe del escándalo del estudiante que se disfrazó de “mujer violada” durante su viaje de egresados en Bariloche
- 3
En qué consiste armar un volcán escolar y por qué falló el experimento en el colegio de Palermo
- 4
La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores