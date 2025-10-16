Franco Colapinto conquistó las redes sociales de la F1 con un particular estilo vaquero

Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, correrá este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª fecha del calendario de Fórmula 1, que se disputará en el circuito de Austin, Texas. Su objetivo será lograr sus primeros puntos en la temporada, pero en la previa el argentino pudo vivir la experiencia de estar en el lugar de origen de los reconocidos vaqueros estadounidenses y posó con un sombrero de cowboy que llamó la atención de todos en las redes sociales.

“Todos saben que debajo de ese sombrero de vaquero se esconde un gaucho”, escribió la Fórmula 1 en sus redes oficiales, en una publicación que tuvo rápidamente más de 69 mil likes. En la imagen, se puede un collage conformado por una imagen de la sombra de Colapinto a contraluz con el sombrero y otra de él mientras sonríe con su atuendo característico de Alpine y unas gafas negras, que tenían un detalle de la bandera de Argentina en sus patas.

La publicación que la Fórmula 1 le dedicó al argentino

La escudería Alpine no quiso quedarse atrás y también aprovechó para hacer una sesión de fotos con una de sus estrellas como un cowboy. En el posteo que subió a su cuenta de Instagram la compañía francesa, se ve al argentino arrojar el sombrero hacia la cámara, lo que dejó imágenes artísticas para el recuerdo.

Alpine también se sumó a las publicaciones de cowboys

La actividad del argentino comenzará el viernes con la única sesión de entrenamientos, prevista para las 14:30 (hora argentina). Más tarde, formará parte de la clasificación para la carrera sprint del sábado, antes de la competencia principal del domingo a las 16. Todas las instancias podrán verse en vivo por Fox Sports, disponible también en las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play, además del servicio digital Disney+ Premium.

Colapinto con su sombrero vaquero para las redes de la Fórmula 1

La carrera de Estados Unidos es otra oportunidad para que Franco pueda conseguir sus primeros puntos esta temporada. Hace poco, el joven de 22 años habló sobre las mejoras en su monoplaza tras el receso de verano y compartió su visión respecto al futuro, con la mirada puesta en la temporada 2026. “Desde la pausa de verano hasta hoy encontré más constancia con un auto que para mí era impredecible. Dimos un paso adelante, pero sabemos que todavía no estamos en el nivel que queremos”, expresó el argentino y destacó los avances técnicos del equipo.

Colapinto deslumbró con su sombrero

Con respecto a su continuidad, el piloto fue claro: “Para ser confirmado en 2026 tengo que seguir trabajando y creciendo. Pero todos seguimos empujando y la motivación está alta”. Este fin de semana, todos en su país y en el mundo estarán atentos para ver la performance del deportista, que cautivó a propios y ajenos en el mundo de la Fórmula 1.