Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica y preparan un paro de 24 hs
Además, la oposición se prepara para resistir los vetos del Gobierno; llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados; asesinaron al activista Charlie Kirk en EE.UU.; vuelve el torneo Clausura. Estas son las noticias del jueves 11 de septiembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Ya había sido anticipado por el Presidente la intención vetar ambos proyectos en su defensa por el déficit cero. Se espera la reacción del Congreso, mientras que docentes, alumnos y sindicatos convocaron a un paro de 24 hs y una marcha federal universitaria para acompañar al Congreso en el rechazo al veto. El Ejecutivo tiene plazo hasta la última hora del viernes para vetar la ley de ATN impulsada por los gobernadores.
- La oposición se prepara para resistir los vetos del Gobierno. Se convocaría a una sesión la semana próxima, para el miércoles 17. Si el Gobierno también decide vetar la ley sobre el reparto de aportes del Tesoro de la Nación, es probable que se la incluya en el temario. Los principales referentes de la oposición ya salieron a cuestionar los vetos del Ejecutivo y señalan la falta de sensibilidad social de la Casa Rosada.
- Llegó a Ezeiza el vuelo con argentinos deportados por Estados Unidos. El charter, contratado por el gobierno norteamericano, aterrizó durante la madrugada tras hacer escalas en Colombia y Brasil. Se trata de argentinos que fueron deportados por ingresos irregulares a Estados Unidos, detenciones por vencimiento de visa, y antecedentes judiciales por distintas causas.
- Asesinaron a un activista cercano a Donald Trump durante un acto en Estados Unidos. Charlie Kirk, de 31 años, uno de los jóvenes conservadores más influyentes de Estados Unidos, recibió un disparo mientras exponía en una universidad de Utah. El asesinato generó conmoción y una enérgica condena de todos los sectores políticos del país. Un sospechoso vinculado al ataque fue detenido, pero luego liberado por el FBI.
- Vuelve el Clausura. Después del parate por el último tramo de las eliminatorias sudamericanas, el torneo retoma la actividad con la octava fecha, la de los interzonales: todos los equipos de una zona enfrentarán los de la otra. Hoy comienza a jugarse con Belgrano, que recibe a San Martín de San Juan, desde las 20 hs. Sigue mañana con cinco partidos y termina el domingo.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Síntomas limitantes: qué es la fobia escolar, cómo identificarla y por qué hay cada vez más casos, según los especialistas
- 2
Qué pasó con los pasaportes argentinos en el exterior
- 3
Cómo saber si mi pasaporte argentino es defectuoso
- 4
La Anmat prohibió un queso crema, un suplemento dietario y otros productos