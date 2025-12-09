Milei viajó a Oslo y asistirá a la entrega del Nobel de la Paz; el Congreso sesiona hasta el 30 de diciembre
Además, es oficial la designación de Caros Presti como Ministro de Defensa; las ventas minoristas cayeron 4,1% en noviembre; Estudiantes ganó el clásico platense y va a la final del Clausura. Estas son las noticias de la mañana del martes 9 de diciembre de 2025
- Milei viajó a Oslo para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz. Llegará a las 13.30 hora argentina y su regreso será inmediato: el vuelo de retorno está previsto para mañana a las 16, con arribo a Buenos Aires el jueves a las 9.30. Además del acompañamiento a Machado, la agenda del Presidente contempla reuniones con el rey Harald V y el primer ministro noruego.
- El Gobierno oficializó la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa. Con un decreto publicado en el Boletín Oficial el Ejecutivo oficializó su salida para ocupar una banca en la cámara de Diputados, y la designación de Carlos Presti, el jefe del Ejército, para reemplazarlo a cargo de la cartera. De esta manera, Presti se convierte en el primer militar en dirigir el Ministerio de Defensa desde la vuelta de la democracia.
- El Congreso se prepara para las sesiones extraordinarias. El Gobierno oficializó la convocatoria, que será del 10 al 30 de diciembre, con la publicación del decreto en el Boletín Oficial. El temario incluye el Presupuesto 2026, las reformas laboral y del Código Penal, además de la ley de glaciares y de inocencia fiscal.
- Las ventas en comercios minoristas cayeron 4,1% en noviembre. El número más preocupante, según CAME, surge de la comparación mensual desestacionalizada, que registró un desplome del 9,1% respecto a octubre. Seis de siete sectores retrocedieron en el penúltimo mes del año: perfumerías lideran la caída con 17% interanual, mientras farmacias crecieron 1,8 por ciento.
- Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y va al jugar la final del Clausura. Se impuso 1 a 0 en el clásico platense con gol de Tiago Palacios. El Pincha va a jugar la final ante Racing, que viene de eliminar a Boca: será este sábado en Santiago del Estero.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
