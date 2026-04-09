Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Se disputaron este jueves los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo y se definieron los ocho tenistas que avanzaron a los cuartos de final y siguen en carrera por el título.

Carlos Alcaraz (1°), el defensor del título, derrotó al último argentino que quedaba en el certamen, Tomás Etcheverry, por 6-1, 4-6 y 6-3 y enfrentará en la siguiente etapa a Alexander Bublick (8°), verdugo de Jiri Lehecka (11°) por 6-2 y 7-5. El otro cruce de la parte alta del cuadro será entre Hubert Hurkacz o Valentín Vacherot vs. Alex De Miñaur (5°) que superó al belga Alexander Blockx (Q) por 7-5 y 7-6 (4).

En el sector bajo, los duelos serán Joao Fonseca vs. Alexander Zverev (3°) y Felix Auger-Aliassime (6°) vs. Jannik Sinner (2°). El brasileño doblegó en octavos de final al italiano Matteo Berrettini (Q) por 6-3 y 6-2; el alemán venció al belga Zizou Bergs por 6-2 y 7-5; el canadiese se sacó de encima al noruego Casper Ruud (9°) por 7-5, 2-2 y abandono; y el italiano Sinner festejó ante el checo Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3.

Resultados de los octavos de final Masters 1000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz (1°) a Tomás Etcheverry por 6-1, 4-6 y 6-3.

a Tomás Etcheverry por 6-1, 4-6 y 6-3. Alexander Bublick (8°) a Jiri Lehecka (11°) por 6-2 y 7-5.

a Jiri Lehecka (11°) por 6-2 y 7-5. Hubert Hurkacz vs. Valentín Vacherot.

Alex De Miñaur (5°) a Alexander Blockx (Q) por 7-5 y 7-6 (4).

a Alexander Blockx (Q) por 7-5 y 7-6 (4). Joao Fonseca a Matteo Berrettini (Q) por 6-3 y 6-2.

a Matteo Berrettini (Q) por 6-3 y 6-2. Alexander Zverev (3°) a Zizou Bergs por 6-2 y 7-5.

a Zizou Bergs por 6-2 y 7-5. Felix Auger-Aliassime (6°) a Casper Ruud (9°) por 7-5, 2-2 y abandono.

a Casper Ruud (9°) por 7-5, 2-2 y abandono. Jannik Sinner (2°) a Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3.

Cronograma del Masters 1000 de Montecarlo

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Bublick (8°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 9 en el Court Rainier III.

Hubert Hurkacz o Valentín Vacherot vs. Alex De Miñaur (5°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 10.30 en el Court Rainier III.

Joao Fonseca vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 10 de abril a las 6 en el Court Rainier III.

Felix Auger-Aliassime (6°) vs. Jannik Sinner (2°) - Viernes 10 de abril desde no antes de las 7.30 en el Court Rainier III.

Todos los encuentros del Masters 1000 de Montecarlo se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Carlos Alcaraz es el último campeón del Masters 1000 de Montecarlo VALERY HACHE - AFP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000