Copa Libertadores: la insólita expulsión de un jugador de Cerro Porteño por darle un pelotazo en la cara a un rival

El jugador de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, protagonizó una insólita acción tras realizar un saque lateral directamente contra el rostro de su rival, Maxloren Castro, durante el partido ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

El episodio ocurrió el miércoles a los 40 minutos del primer tiempo en el estadio Miguel Grau del Callao en el debut de ambos equipos en el torneo. El exjugador de Independiente quiso reanudar rápido el juego, pero Castro intentaba bloquear el saque. A pesar de su presencia, Domínguez decidió lanzar la pelota de todas maneras.

La insólita expulsión de un jugador de Cerro Porteño

Tras la intervención del VAR y la revisión en pantalla, el árbitro argentino, Darío Herrera, consideró que hubo conducta violenta y le mostró la tarjeta roja al exjugador de Independiente, dejando a su equipo con diez hombres, algo que influyó en el resultado del partido.

En el cierre del encuentro, a los 82 minutos, Felipe Vizeu selló el 1-0 definitivo para el equipo peruano. Sporting Cristal lidera el Grupo F con tres puntos, seguido de Palmeiras y Juniors, ambos con una sola unidad producto del empate que tuvo lugar también el jueves en el Estadio Olímpico Jaime Morón León de Colombia -los tantos fueron marcados por Teófilo Gutiérrez y Ramón Sosa-. En último lugar Cerro Porteño, sin puntos.

Cecilio Domínguez, el futbolista de Cerro Porteño que protagonizó la insólita escena que terminó con su expulsión en Copa Libertadores

Horas después del partido, Domínguez pidió perdón por su conducta: “Les pido disculpas por lo que pasó, me puedo equivocar, no somos perfectos, pero jamás voy a dejar de intentar por algo que tanto quiero”.

En declaraciones a la prensa, lamentó además la derrota de su equipo.“Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche, sé lo que nos preparamos para comenzar bien este torneo, sé la ilusión que tenemos todos como cerristas”, expresó el atacante paraguayo en un mensaje dirigido a la hinchada, según informó el medio RPP.

Antecedente de Di María

La conducta de Domínguez recordó una similar que protagonizó Ángel Di María en el fútbol argentino, aunque tuvo un desenlace diferente.

Durante el partido entre Rosario Central y Talleres en febrero, el “Fideo” también intentó reanudar el juego impactando la pelota contra la cara de Augusto Schott.

Di María golpeó a Augusto Schott durante un lateral

Sin embargo, en esa ocasión, el árbitro Sebastián Zunino resolvió la situación con una tarjeta amarilla, interpretando la acción como un intento de sacar ventaja en forma desleal, a diferencia del criterio de “conducta violenta” que aplicó Herrera en la noche de la Libertadores.

Asimismo, el jugador del equipo que conduce Carlos Tevéz sufrió el mismo castigo por no guardar los dos metros de distancia que marca el reglamento para un saque lateral.