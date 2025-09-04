Murió Mariano Twerski, histórico periodista deportivo, a los 54 años

El mundo de la radio y del fútbol argentino amaneció conmocionado este jueves 4 de septiembre por una noticia que generó profunda tristeza. Mariano Twerski, reconocido periodista con una larga carrera y parte del equipo de FM La Redonda 100.3, murió a los 54 años. La noticia se propagó rápidamente y provocó gran repercusión en las redes sociales, donde colegas y oyentes expresaron su dolor y lo recordaron con mensajes de despedida.

El periodista, nacido en La Plata, era un verdadero apasionado del fútbol y se destacaba por brindar información certera sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Su trabajo fue siempre valorado por la precisión y el compromiso con el que cubría cada noticia relacionada con el deporte.

La despedida de Radio Rivadavia a Mariano Twerski (Captura: Instagram @rivadavia630)

A lo largo de su extensa carrera, dejó una huella importante en emisoras como Radio Mitre (AM 790) y Radio Rivadavia, donde además compartió su fanatismo por All Boys. Aunque aún no se conocen las causas de su fallecimiento, desde FM La Redonda expresaron su dolor y dedicaron emotivos mensajes de apoyo para su familia, amigos y colegas, recordando su profesionalismo y su calidez humana.

El emotivo mensaje de Radio Rivadavia para despedir a Mariano Twerski

“Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora”, comenzaron en un posteo desde la cuenta de Instagram oficial de la emisora. “Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa”, agregaron. Sin dudas, estas palabras reflejaron el cariño y respeto que la radio le tenía a quien fue una figura clave en su equipo de trabajo durante tanto tiempo.

“Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia”, sentenciaron. De esta manera, la emisora no solo reconoció su trayectoria, sino también el impacto personal que dejó en quienes compartieron proyectos con él.

Las reacciones en las redes sociales

Como era de esperarse, la noticia de su fallecimiento revolucionó a sus seguidores y colegas del mundo del deporte. Apenas se conoció lo sucedido, fueron muchísimos los que se volcaron a las redes sociales para despedirlo con mensajes cargados de cariño y admiración, recordando su pasión por el fútbol, su voz inconfundible en la radio y el profesionalismo con el que trabajó a lo largo de su carrera.

Los usuarios usaron las redes sociales para despedir al periodista (Captura: Instagram)

“¡Gracias por todo Marian! ¡Siempre te recordaremos con mucho cariño!“, ”Tan generoso y predispuesto. Siempre en mi recuerdo y en mi corazón. Abrazo enorme a la familia", “Qué triste, tuve el placer de cruzarlo por los pasillos siempre tan atento y amable. Fuerte abrazo y mis condolencias a su familia y compañeros”, fueron algunos de los mensajes más destacados.