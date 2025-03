Neuquén: tres heridos al chocar un auto contra un poste de luz

Un vehículo Volkswagen Gol de color azul, que circulaba a alta velocidad y en el que viajaba una familia de tres integrantes, quedó partido por la mitad al chocar contra un poste de luz y perder el control, en la ruta nacional 40 este martes por la madrugada en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén.

Según la policía local, el hecho ocurrió entre las 5.15 y 5.30 de la madrugada en la rotonda de ingreso a las rutas 22 y 40, en dirección hacia el norte en el tramo que va desde Junín de los Andes hacia Zapala, frente al casino de la ciudad.

Luego del accidente personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén, SIEN se hizo presente en el lugar y constató la situación, por la que se decidió que todos los miembros de la familia, un joven menor de edad y dos adultos, un hombre y una mujer, fueran derivados al hospital de Zapala para su atención.

Un auto se partió al medio al chocar contra un poste en la ruta 40 a la altura de Zapala Policía de Neuquén

El comisario Iván Flores Melo, a cargo de la división de tránsito de Zapala declaró en el medio local LM Neuquén que “las causas del accidente son materia de investigación y que por el momento no se sabe si durante la coalición hubo o no participación de terceros”.

Asimismo agregó: “Para no poner en peligro la salud de los heridos no serán interrogados hasta tanto sean dados de alta”. Remarcó además que “por el momento no tienen mayores precisiones sobre su estado de salud, dado que no cuentan con la descripción médica del carácter de las lesiones”.

Por las características del hecho se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, en primera instancia, para investigar la manera en que sucedieron los hechos.

Accidentes en la zona

En noviembre pasado, en la ruta 40 a 12 kilómetros del paraje de la Virgen de El Manzano y a 23 kilómetros de Zapala murió un trabajador vial de la provincia de Neuquén.

La víctima, identificada como Carlos Roberto Catalán, empujaba su camioneta de trabajo que tenía un desperfecto mecánico cuando fue embestido por otro auto. Como consecuencia del impacto otras nueve personas resultaron heridas.

En julio, un grave accidente tuvo lugar en el tramo de la Ruta 40 que une la localidad de Las Lajas con Zapala, cuando un Renault Sandero Stepway perdió el control y volcó sobre la calzada, lo que provocó la muerte del conductor y heridas leves en su acompañante.

En el vehículo que circulaba en dirección a Zapala iban un hombre de 53 años que perdió la vida y una mujer de 45, que resultó ilesa, ambos oriundos de la localidad de Varvaco.

