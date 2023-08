escuchar

Las familias de los dos argentinos que son buscados en las costas de Málaga, España, publicaron un pedido desesperado de ayuda dirigido a quienes puedan dar información sobre los jóvenes que fueron vistos por última vez el domingo 27 cuando fueron a la playa a ver el amanecer y tomar mate desde el mar en una tabla de stand up paddle surf.

“Quiero pedirles en nombre mío y de todas las familias de los dos, que no dejen de buscar y de compartir en historias de Instagram, Whatsapp, Facebook, lo que sea, todas las fotos. Nos están ayudando un montón y queremos agradecerles”, dijo desde un video Camila Soria, la hermana de Emmanuel Soria, de 34 años, y amiga de Maximiliano Ludvik, de 29, los dos marplatenses que son buscados por las autoridades españolas hace tres días.

El video fue posteado en la cuenta de Instagram Argentinos en Málaga en momentos en los que la Guardia Civil se puso al hombro la búsqueda por mar y tierra de los dos hombres, que hacía poco habían comprado la tabla y que si bien la usaron unas cuatro veces, según contó la familia, se estaban familiarizando con la práctica del stand up paddle surf.

La idea de la familia es que se viralice la búsqueda y que quienes tengan cámaras de seguridad privadas en la zona de la ciudad y de la playa La Misericordia brinden las imágenes a las autoridades para poder reconstruir qué pudo haber ocurrido con Maximiliano y Emmanuel, más aún, considerando que ese domingo había alerta amarilla por fuertes vientos por la mañana y no se daban las condiciones para salir al mar con una tabla.

Además, en diálogo con los responsables del grupo Argentinos en Málaga, Camila descartó que los amigos se hayan “fugado” e incluso que se hayan ido en malas condiciones de salud hacia la playa ese día a las 7.30 de la mañana.

“No se fugaron, de eso estamos seguros”, dijo y señaló: “Estaban en perfectas condiciones cuando salieron de casa. Se encontraron acá y de acá se fueron a la playa. No habían salido la noche anterior, no estaban borrachos ni drogados porque son chicos sanos”.

En cuanto a la relación de su hermano con Maximiliano, dijo: “Tienen y tenemos una excelente relación con él. Lo conocemos desde que tenemos 4 años, es como mi hermano”.

En cuanto a las características físicas, Camila detalló que Emmanuel tienen tatuajes en los gemelos, en el derecho una foca con una pelota de basquet y en el izquierdo, imágenes relacionadas con su equipo de fútbol, Argentinos del Sud, de Mar del Plata. Además, dijo que en una muñeca tiene tatuada la firma de su padre y en la otra, la firma de su madre. “Somos cuatro hermanos y los cuatro tenemos ese mismo tatuaje en las muñecas”, explicó.

Por otra, parte sumó que Emmanuel “mide más o menos 1, 65 y Maxi es un poco más alto” y que ese domingo con una maya negra lisa y Maximiliano con una malla Adidas azul oscuro y claro con rayas verticales blancas.

La búsqueda de los dos amigos

Tras haber sido vistos por la última vez esa mañana del domingo pasado, Camila hizo la denuncia ante las autoridades. La búsqueda comenzó a las 3 de la mañana del lunes y desde entonces operan en conjunto profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y el Ejército del Aire español.

“No llevaron ni camisetas, ni chanclas. Cuando pasó la hora del almuerzo y no aparecían empezamos a preocuparnos, preguntamos en hospitales y a la noche hicimos la denuncia a la comisaría y no hay rastros, aumentaron hoy las embarcaciones que los buscan”, dijo ayer Camila Soria, la hermana de Emmanuel al canal Andalucía Directo.

Así, pidió: “Ahora pedimos que se fijen en las cámaras de alrededores, para saber si ingresaron al agua o salieron, que nos den información de las cámaras de la ciudad, por favor”.

Lo que llama la atención de las autoridades y de las familias es que los jóvenes se hayan animado a entrar al mar cuando regía una alerta amarilla por vientos fuertes en la costa.

En medio del operativo de búsqueda, la Agencia de Salvamento Marítimo informó que la tabla inflable de SUP que los hombres utilizaban fue encontrada a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga, por lo que el área que se investiga se extendió así desde Málaga capital hacia el este, hasta el meridiano de Nerja, casi 30 kilómetros mar adentro.

Así se veía la playa donde buscan a los dos argentinos, a las 9 AM, el día en el que desaparecieron

Además de la tabla, también se encontró la bombilla del mate que habrían llevado los dos amigos.

Emmanuel, quien tiene fecha de regreso a la Argentina el 20 de septiembre y se encuentra con parte de su familia en Málaga, debería haber vuelto ese domingo al lugar donde se alojaba para luego presentarse en su trabajo temporal en una heladería. Maximiliano, en cambio, no tenía más obligaciones que seguir disfrutando de sus vacaciones, que terminarían recién en diciembre.

LA NACION