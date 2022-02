“Nos enteramos esta mañana”, el enojo de los afectados por el paro aéreo

“Esta noche tenemos que estar en Jujuy para tocar en un recital con más de 3000 entradas vendidas. Hay mucha gente que nos está esperando y no sé si vamos a llegar”, se queja Nicolás Del Negro, representante del DJ y productor Alan Gómez. Como tantas otras personas que se encontraban en Aeroparque en la mañana del viernes, fueron afectados por la medida de fuerza de los controladores y técnicos aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

El artista junto a su equipo de trabajo, que en unas semanas se presentará en el Hipódromo de San Isidro en la séptima edición de Lollapalooza Argentina, tenía previsto un vuelo a las 11.20, pero por la medida sindical, fue reprogramado para las 10.20. “Nos enteramos esta misma mañana. Llegamos 9.20, una hora antes del despegue, pero al momento de hacer el embarque nos dijeron que ya no había tiempo para despachar el equipaje. Nosotros tenemos equipos de música y computadoras que necesitamos para trabajar, no podíamos viajar sin nuestras cosas”, cuenta con indignación. Mientras tanto, espera hace más de 40 minutos detrás de una fila, junto a otras personas que también reclaman por la reprogramación, donde intentará conseguir otro vuelo con destino a Jujuy.

A raíz del paro del personal de controladores aéreos en Aeroparque, más de un centenar de vuelos fueron reprogramados Enrique García Medina

A raíz del paro de Atepsa, más de un centenar de vuelos tuvieron que ser reprogramados y aproximadamente 12.000 pasajeros se vieron afectados. “La reprogramación de los 101 vuelos que afecta la medida de fuerza requiere de un despliegue logístico importante. Todas las operaciones se reprogramaron durante el día y, en el peor de los casos, con una reprogramación de dos horas”, explicaron a LA NACIÓN fuentes de Aerolíneas Argentinas. “De los 12.000 pasajeros no hemos tenido mayores reclamos, la operación se desarrolló con total normalidad. Los vuelos estaban en horario, programados con anticipación. No tuvimos reclamo en el mostrador”, agregaron.

A las 11, Fany Domingues se alejaba de la boletería luego de haber esperado más de 40 minutos junto a su pareja para reclamar por la modificación de su vuelo con destino a Trelew. Dice que llegaron en horario (respecto al pasaje original) al aeropuerto y que se encontraron con que el vuelo se había adelantado y ellos ya lo habían perdido. “Al parecer, avisaron directo a la agencia que sacó los pasajes, a nosotros no nos avisaron nada. Tenían nuestro mail por haber hecho el check in hace 36 horas, nos podrían haber avisado por ese medio”, cuestiona. Su pareja explica que la aerolínea no se hizo cargo de los costos y, por eso, tuvieron que abonar otro pasaje de 17 mil pesos cada uno para abordar a otro avión, esta vez con destino a Puerto de Madryn.

Un hombre, que también había realizado la misma fila donde todos reclamaban por sus vuelos reprogramados, dijo que recién al llegar a Aeroparque se enteró que su vuelo había sido reprogramado, que ni ellos ni la agencia por la cual lo sacaron estaban enterados. Sin embargo, consiguió otro servicio para mañana sin tener que afrontar ningún costo. Natalia, quien prefirió preservar su apellido, llegó desde Neuquén con un vuelo que se adelantó solamente 15 minutos. Al arribar a Buenos Aires, no tuvo inconvenientes, pero reconoció que demoraron más de lo normal en la devolución del equipaje”, aunque no estaba al tanto si eso tenía que ver con la medida de fuerza.

En cuanto a la forma de dar a conocer la información, desde Aerolíneas Argentinas dijeron que “a los aproximadamente 12.000 pasajeros afectados les llegó un correo electrónico entre el miércoles a la noche y el jueves a la mañana. En paralelo, además, se subieron a las redes sociales -de la empresa -, se pidió que revisen el correo y se dio aviso en todos los medios de comunicación para que los pasajeros se puedan enterar”. Y agregaron: “Hicimos todo lo que está al alcance de la compañía para que la gente se entere de la situación, la noticia tuvo mucho alcance. Puede que alguno no se haya enterado pero, en términos generales, los vuelos se pudieron acomodar sin mayores inconvenientes”.