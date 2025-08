Nubes y ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 6 de agosto

Llegó la mitad de semana y con ella los últimos días nublados y frescos. Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 6 de agosto no rigen alertas por fenómenos fuertes en ningún punto del territorio nacional y las condiciones se mantendrán estables en casi todo el país. En tanto, advirtió que para el fin de semana se espera un marcado ascenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que podría venir acompañado de tormentas aisladas.

De esta forma, este miércoles comenzó con una rotación de la veleta que cortó con la circulación temprana de aire fresco. El amanecer tuvo un cielo parcialmente nublado, viento leve desde el norte, 6ºC de piso térmico en la Ciudad e inclusive unos grados menos en los distritos del conurbano bonaerense.

Sin pronóstico de lluvias, los vientos templados del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, la humedad será del 78% y alcanzará para que el termómetro se eleve, mantenga mayor nubosidad y llegue a una máxima de 16 grados. Sin embargo, hacia la medianoche ingresará un frente frío que devolverá otra vez a la zona de bajas temperaturas.

Se espera una jornada con mayor nubosidad en el AMBA. SMN

El jueves, en tanto, el ingreso de aire frío durante la madrugada dejará una mañana inestable, aunque con baja probabilidad de lluvia. Se espera un amanecer con el cielo nublado por cúmulos bajos y cargados, viento moderado desde el sur y una mínima de 8 grados. La falta de sol y el viento acentuarán el frío matinal, por lo que la máxima no logrará sobrepasar los 14ºC.

El día siguiente será el último día medianamente inestable y con temperatura invernal. Se prevé otro amanecer nublado, con viento moderado desde el sur, que podría hacer que se sientan más fríos los 7ºC de mínima. Con el paso de las horas se intensificará el viento del sudeste, sin sol y con una máxima de 13 grados vespertinos.

Sin embargo, a partir del fin de semana el tiempo comenzará a repuntar. El sábado promete poco viento, desde el sur por la mañana y desde el este por la tarde, en una jornada con cielo mayormente nublado, pero sin estimación de lluvias, con 7 grados de mínima y 14 grados de máxima. El domingo volverá a mostrar un descenso de aire templado con mucha menos nubosidad, lo que dejará temperaturas un poco más altas que marcarán el comienzo de una semana mucho más cálida.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

El pronóstico en agosto, septiembre y octubre

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también publicó su pronóstico climático trimestral para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025. El informe destaca una tendencia hacia temperaturas más altas de lo habitual y lluvias por encima del promedio en el AMBA.

De acuerdo con el texto, en el AMBA hay una probabilidad del 45% de que las temperaturas del trimestre se ubiquen por encima de los valores normales para esta época del año; la temperatura media en esta región ronda, durante esos tres meses, los 15°C. Esta tendencia también abarca al noreste bonaerense, el Litoral, el noroeste argentino y gran parte de la Patagonia.

Esto no implica que no vaya a haber días fríos –de hecho, pueden registrarse heladas o irrupciones de aire frío—, pero sí indica que el balance del trimestre será más cálido de lo habitual. Para el centro del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, esto se traduce en mínimas menos extremas y un incremento temprano de la temperatura, especialmente hacia septiembre. En cambio, en sectores del noroeste y norte del país, como Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, las temperaturas se mantendrían dentro de los promedios históricos. Para este pronóstico, el SMN no registró influencia del fenómeno de El Niño ni de La Niña.