Cambios en DNI y pasaportes: cuáles son las diferencias y cuándo se implementan

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó una renovación técnica en la emisión de los pasaportes y DNIs argentinos. El organismo estatal iniciará la distribución de estos ejemplares con estándares internacionales de seguridad a partir del 1°de febrero. La normativa busca actualizar las credenciales de identificación civil frente a posibles falsificaciones.

Cuáles son los cambios anunciados para pasaportes y DNIs

El Estado nacional renovó las especificaciones de seguridad para los documentos de identidad y viaje a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026. Los nuevos ejemplares incorporan un chip electrónico sin contacto y tecnología de grabado láser sobre policarbonato para elevar los niveles de resguardo de datos personales.

El Renaper aplicará las disposiciones 54/2026 y 55/2026 desde este domingo

El documento de identidad mantiene el formato de tarjeta de policarbonato con chip

Qué modificaciones tiene el nuevo pasaporte argentino

La normativa actualiza las características del pasaporte con el objetivo de “alinear el documento argentino con los estándares internacionales de identificación y seguridad”, según establece el texto oficial.

El diseño cumple las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. El cuaderno cuenta con 34 páginas y utiliza materiales que dificultan las maniobras de adulteración.

El pasaporte nacional cuenta con 34 páginas y materiales de alta resistencia física

El documento posee medidas de nivel avanzado que tienen “carácter secreto” para proteger la integridad del titular. El Ministerio del Interior dispuso el uso de grabados láser y una mayor durabilidad ante el desgaste físico.

Los pasaportes que circulan en la actualidad “mantendrán su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento”, aclaró la institución. El trámite para obtener la versión moderna estará disponible en las sedes correspondientes desde el inicio de febrero.

Las especificaciones técnicas siguen las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional

Cómo cambia el diseño del DNI y qué tecnología incorpora

El Documento Nacional de Identidad conserva su formato de “tarjeta de policarbonato con chip sin contacto”, pero introduce variantes visuales en sus dos caras. El dispositivo electrónico brinda mayor compatibilidad con los sistemas de control migratorio mundiales.

El grabado láser sobre policarbonato busca dificultar las posibles falsificaciones

Las autoridades modificaron el anverso y el reverso de la credencial para entorpecer la creación de duplicados ilegales. La tecnología de chip permite una lectura rápida y segura en puntos de acceso digitales.

El cambio rige para la población general y para residentes extranjeros nacionalizados. Los materiales plásticos de nueva generación ofrecen una vida útil superior a los modelos previos.

Así se ve el reverso del nuevo DNI

Qué sucede con los documentos actuales y los trámites para menores

La validez de los carnets actuales persiste hasta el día de su caducidad original. Los ciudadanos no necesitan renovar el DNI de forma obligatoria antes de ese plazo. Los menores de 14 años recibirán un documento con las mismas prestaciones técnicas que los adultos.

El Renaper estableció pautas específicas para la captura de la firma según la edad del solicitante. Los niños menores de cinco años portarán un DNI con la firma de su padre, madre o tutor legal. El registro de la firma propia del menor ocurre recién tras cumplir los cinco años de edad.

Pasaportes defectuosos: cómo saber si el tuyo está afectado y cómo cambiarlo

En el caso de los recién nacidos, el Estado emite un DNI “0 Año” con carácter provisorio. Esta credencial contiene los datos biográficos y filiatorios básicos y solo posee validez dentro del territorio de la República Argentina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.