¿Qué líneas de colectivos están de paro este martes 11 de noviembre?
Los choferes de la empresa MOQSA y El Nuevo Halcón S.A. cesan sus actividades para reclamar que se les pague el salario
- 2 minutos de lectura'
Este martes 11 de noviembre hay un paro de colectivos sorpresivo que afecta los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, varios de los pasajeros de este medio de transporte público se preguntan cuáles son las líneas que no funcionan hoy para buscar otras alternativas de viaje.
Se trata de una abstención de tareas que impacta en ocho líneas que circulan principalmente por zona sur del AMBA. Por un lado, paran los choferes del grupo MOQSA, cuyas líneas recorren principalmente el territorio de Quilmes.
A su vez, El Nuevo Halcón S.A. tampoco está operando, por lo cual hoy no funciona la línea 148, que circula por Florencio Varela, Solano, Berazategui y Constitución. Ayer la empresa informó que “aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores” a través de su cuenta de X y aseguraron que por ese medio anunciarían si se normaliza el servicio. De todos modos, aún no hubo novedades sobre un posible levantamiento del cese de actividades.
En ambos casos, los conductores reclaman para que les paguen su salario en tiempo y forma. Aseguran que aun las empresas no les depositaron sus haberes y que no es la primera vez que se demoran.
El paro de los colectiveros de estas líneas inició el viernes pasado y se mantuvo hasta el lunes. De todos modos, desde de MOQSA habían anunciado por X que la medida de fuerza se levantaba a la medianoche, por lo cual varios usuarios entendieron que se había solucionado el conflicto y que hoy podrían viajar en colectivo.
Sin embargo, los choferes decidieron parar de forma indefinida hasta que se les pague sus salarios. Los delegados de los colectiveros de MOQSA señalaron a LN+ que “hasta que no estén los sueldos, no salen los bondis”. Así lo decidieron después de hacer una asamblea general en el día de ayer.
Paro de colectivos hoy: qué líneas están de paro este martes 11 de noviembre
A continuación, este es el listado de líneas de colectivos que no prestarán servicios este martes 11 de noviembre:
- 148
- 159
- 219
- 300
- 372
- 584
- 603
- 619
