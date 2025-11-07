Este viernes 7 de noviembre hay un paro de colectivos que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es importante para los pasajeros de este medio de transporte público conocer en detalle cuáles son las líneas que no funcionan para buscar alternativas de viaje.

Se trata de nueve líneas que nos prestan sus servicios este viernes. El anuncio del cese de actividades fue sorpresivo porque se avisó unas pocas horas antes de la medianoche, horario en que empezó la medida de fuerza. Por el momento, no se informó nada sobre cuándo reanudarán el servicio ni cuánto tiempo no funcionarán.

Por un lado, la línea 148, que viaja por Florencio Varela, Solano, Berazategui y Constitución, es una de las afectadas. “Lamentamos informar que desde las 00:00 hs de este viernes 7 de noviembre los conductores de línea 148 no prestarán servicio por tiempo indeterminado”, informó la empresa El Nuevo Halcón SA a través de su cuenta oficial de X.

En tanto, el grupo MOQSA señaló que habrá “abstención de tarea” por parte de sus choferes por “falta de pago”. Este cese de actividades afecta a todas sus líneas que circulan por Quilmes: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Lo mismo ocurre con la línea 22, que viaja entre Quilmes y Retiro.

Paro de colectivos: cuáles son las líneas que no funcionan este viernes 7 de noviembre

A continuación, este es el listado de líneas de colectivos que no prestarán servicios este viernes 7 de noviembre: