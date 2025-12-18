LA NACION
en vivo

Paro de controladores aéreos, en vivo: el estado de los vuelos y los aeropuertos hoy, jueves 18 de diciembre

La medida de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación afectará vuelos domésticos e internacionales; continuará hasta el 29 de este mes

Los pasajeros fueron afectados por cancelaciones y reprogramaciones de los vuelos
Los pasajeros fueron afectados por cancelaciones y reprogramaciones de los vuelosRicardo Pristupluk

El comunicado de Atepsa

Atepsa publicó en su cuenta de Instagram que “a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país”.

El gremio denuncia por meses “ausencia de diálogo, incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

Cuándo empieza y cuándo termina la medida de fuerza

El paro de controladores aéreos comienza el 17 de diciembre y termina el 29 de diciembre.

Cómo es el cronograma de paros de controladores aéreos

HorarioTipo de vuelos afectadosAlcance de la medida
Miércoles 17 de diciembre
8 a 11 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues
Jueves 18 de diciembre
16 a 19 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues
Martes 23 de diciembre
19 a 22 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues, previo a Nochebuena
Sábado 27 de diciembre
14 a 17 hs
Vuelos internacionales
Primera afectación internacional
Lunes 29 de diciembre
8 a 11 hs
Vuelos nacionales e internacionales
Paralización general de despegues, previa a Año Nuevo

A qué hora es el paro este miércoles 17

El calendario de paros es clave para miles de pasajeros. El jueves 18 de diciembre, habrá un paro entre las 16 y las 19 horas para despegues nacionales.

Por qué hay paro de controladores aéreos

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio de controladores aéreos, hizo público el sábado pasado el cronograma de medidas de fuerza que afectará vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año.

Las interrupciones, que comienzan el miércoles 17 de diciembre, responden, según el sindicato, a una “falta de respuestas” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Ya tiene fecha la lectura de la sentencia con la condena por homicidio del clan Sena
    1

    Caso Cecilia Strzyzowski: ya tiene fecha la lectura de la sentencia con la condena por homicidio del clan Sena

  2. Hallan 16 medicamentos en el Río de la Plata y alertan sobre sus efectos ambientales
    2

    Desde paracetamol hasta Viagra: hallan 16 medicamentos en el Río de la Plata y alertan sobre sus efectos ambientales

  3. Daniel López Rosetti, médico clínico y cardiólogo: “Trabajamos mucho más y peor”
    3

    Daniel López Rosetti, médico clínico y cardiólogo: “Trabajamos mucho más y peor”

  4. Paro controladores aéreos: el estado de los vuelos y los aeropuertos, minuto a minuto
    4

    Paro controladores aéreos, en vivo: el estado de los vuelos y los aeropuertos, minuto a minuto

Cargando banners ...