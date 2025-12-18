Paro de controladores aéreos, en vivo: el estado de los vuelos y los aeropuertos hoy, jueves 18 de diciembre

Atepsa publicó en su cuenta de Instagram que “a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país”.

El gremio denuncia por meses “ausencia de diálogo, incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.