Paro de controladores aéreos, en vivo: el estado de los vuelos y los aeropuertos hoy, jueves 18 de diciembre
La medida de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación afectará vuelos domésticos e internacionales; continuará hasta el 29 de este mes
El comunicado de Atepsa
Atepsa publicó en su cuenta de Instagram que “a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país”.
El gremio denuncia por meses “ausencia de diálogo, incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.
Cuándo empieza y cuándo termina la medida de fuerza
El paro de controladores aéreos comienza el 17 de diciembre y termina el 29 de diciembre.
Cómo es el cronograma de paros de controladores aéreos
|Horario
|Tipo de vuelos afectados
|Alcance de la medida
Miércoles 17 de diciembre
8 a 11 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues
Jueves 18 de diciembre
16 a 19 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues
Martes 23 de diciembre
19 a 22 hs
Vuelos nacionales
Paro de despegues, previo a Nochebuena
Sábado 27 de diciembre
14 a 17 hs
Vuelos internacionales
Primera afectación internacional
Lunes 29 de diciembre
8 a 11 hs
Vuelos nacionales e internacionales
Paralización general de despegues, previa a Año Nuevo
A qué hora es el paro este miércoles 17
El calendario de paros es clave para miles de pasajeros. El jueves 18 de diciembre, habrá un paro entre las 16 y las 19 horas para despegues nacionales.
Por qué hay paro de controladores aéreos
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio de controladores aéreos, hizo público el sábado pasado el cronograma de medidas de fuerza que afectará vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año.
Las interrupciones, que comienzan el miércoles 17 de diciembre, responden, según el sindicato, a una “falta de respuestas” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
